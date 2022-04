Im DC-Spektakel Black Adam fängt Dwayne Johnson eine Rakete mit seinen bloßen Händen

Kurz vor Black Adam-Kinostart gab es für einige schon Szenen aus dem DC-Kracher mit Dwayne Johnson zu sehen. Und die waren offenbar voller einzigartigem Action-Bombast.

Black Adam ist seit mindestens acht Jahren in der Entwicklung, nun ist es bald so weit: Dwayne Johnson wird als DC-Antiheld die Leinwand zieren. Im Vorfeld des Kinostarts durfte ausgewähltes Publikum bei der CinemaCon die ersten 20 Minuten sehen. Und die sind angefüllt mit Action. Etwa wenn The Rock Raketen fängt.

Action-Star Dwayne Johnson feiert im DC-Kracher Black Adam eine Zerstörungs-Orgie

Laut Slashfilm begann der DC-Ausschnitt mit einem Treffen zwischen Adam und der Justice Society of America um Dr. Fate (Pierce Brosnan). Darauf folgen Action-Sequenzen. Und die kleckern nicht. Johnsons Figur schmeißt Helikopter ineinander, fängt Raketen mit einer Hand und wird dabei mit diversen Waffen traktiert. Völlig unbeeindruckt.

Für Action-Fans klingt das vielversprechend. Und passend für die grobschlächtige DC-Figur. Bei Black Adam handelt es sich ursprünglich um einen bösen Widersacher Shazams, der in den Comics erst seit Kurzem zu den Antihelden gerechnet wird.

Wann kommt Black Adam mit Dwayne Johnson ins Kino?

Black Adam läuft am 20. Oktober 2022 in den Kinos an. Neben Johnson und Brosnan sind im Cast auch Noah Centineo (To All the Boys I've Loved Before) oder Aldis Hodge (The Invisible Man) vertreten.

Freut ihr euch auf Dwayne Johnsons DC-Action Black Adam?