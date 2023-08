Im Fernsehen läuft er nur geschnitten: Einer der besten Fantasy-Horror-Filme mit Johnny Depp erscheint uncut in neuer Heimkino-Edition

In Sleepy Hollow muss sich Johnny Depp einem übernatürlichen Reiter stellen und es rollen jede Menge Köpfe, was es im Free-TV nur gekürzt zu sehen gibt. Die neue Heimkino-Edition in 4K Ultra HD erscheint aber ungeschnitten.

Der düstere Fantasy-Horror-Film Sleepy Hollow von Tim Burton aus dem Jahr 1999 handelt von Schuld und Sühne in einem gruseligen Dörfchen, das in Angst vor einem kopflosen Reiter lebt und zählt zu den besten Rollen von Johnny Depp.



Am 5. Oktober erscheint Sleepy Hollow nun erstmals auch in 4K Ultra HD mit zusätzlicher Blu-ray, wobei es sich um die Uncut-Fassung mit FSK16-Siegel handelt, die ihr bei Amazon jetzt vorbestellen könnt *. Im Free-TV wird in der Regel nur eine um rund 2 Minuten geschnittene FSK12-Fassung ausgestrahlt (via Schnittberichte ).



Darum geht es in Sleepy Hollow



Im Jahr 1799 geht in dem kleinen Dorf Sleepy Hollow bei New York die nackte Angst um: Drei enthauptete Leichen haben sich mittlerweile bereits angesammelt und sollen das Werk eines furchtbaren Reiters sein, der in der Gegend umher geistert. Aus der Großstadt wird daraufhin der etwas exzentrische Ermittler Ichabod Crane (Johnny Depp) geschickt, um die brutalen Morde aufzuklären.

Crane setzt auf für jene Zeit noch ungewöhnliche, wissenschaftliche Ansätze zur Verbrechensaufklärung und will nicht auf den vermeintlichen Aberglauben der Dorfbewohner hören, was teils auch zu schwarzhumorigen Situationen führt. Unterstützt von der rätselhaften Katrina Anne van Tassel (Christina Ricci) wird sein Glaube an eine vernünftige Erklärung für die Vorkommnisse jedoch schon bald auf die Probe gestellt und den jungen Kriminalisten nachhaltig erschüttern.

So gut ist Sleepy Hollow



Bei der Moviepilot-Community hat Sleepy Hollow eine überdurchschnittlich solide Wertung mit 7 von 10 Punkten und auch in der Kritik von FILMSTARTS gab es für Tim Burtons Fantasy-Horror eine starke Beurteilung mit 4 von 5 möglichen Sternen:

"Johnny Depp ist in einer seiner besten Rollen zu sehen, in der eines Kriminalbeamten, bei dem der Glaube an Vernunft erschüttert wird, der sich aber zugleich nicht unterkriegen lässt, bis er die Lösung des Rätsels um die kopflosen Opfer gefunden hat."

