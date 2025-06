Im Stream: Extrem starker Crime-Thriller, der euch komplett in den Bann zieht

Kristen Stewart begibt sich in Love Lies Bleeding in einen atmosphärischen Fiebertraum zwischen Liebe und Gewalt. Den großartigen Crime-Thriller gibt's aktuell im Streaming-Abo.

Euer Abend ist gerettet, denn im Stream erwartet euch passend zum Pride Month nicht weniger als einer der besten Filme des Kinojahres 2024. Grenzt man die Auswahl auf das Genre des Thrillers ein, könnte sich dieser Film vielleicht sogar die Goldmedaille abholen. Die Rede ist von Love Lies Bleeding, in dem sich Twilight-Star Kristen Stewart und Katy M. O'Brian (Twisters) in eine Tour de Force aus Liebe, Gewalt und zerbrochenen Träumen begeben.

Aber Achtung, dieser exzessive und atmosphärische Blutrausch ist nichts für schwache Nerven. Wenn ihr euch traut, schaut doch mal bei WOW im Abo vorbei.

Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart im Stream: Eine unwahrscheinliche Liebe im Kleinstadtschrecken der USA

Ende der 1980er Jahre fristet Lou (Kristen Stewart) ihre Tage als Fitnessstudio-Managerin in einer Kleinstadt irgendwo in New Mexico. Als sie die ambitionierte Bodybuilderin Jackie (Katy O'Brian) kennenlernt, wird sie aus dem drögen Alltag aus verschwitzten Körpern und verstopften Toiletten gerissen – und beginnt, von etwas Größerem zu träumen.

Denn Jackie will nach Las Vegas, um dort an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilzunehmen. Dafür braucht sie jedoch Geld und heuert unwissentlich auf dem Schießstand von Lous Vater (Ed Harris) an. Während zwischen Lou und Jackie langsam aber sicher Liebe erwächst, werden die beiden immer tiefer in die kriminellen Machenschaften von Lous Familie hineingezogen.

Schaut euch hier noch einen Trailer zu Love Lies Bleeding an:

Love Lies Bleeing - Trailer (Deutsch) HD

Love Lies Bleeding ist ein Meilenstein queerer Repräsentation und ein knallharter Fiebertraum

Längst hat sich Kristen Stewart in den letzten Jahren von ihrem Twilight-Image frei gestrampelt und durfte in Love Lies Bleeding endlich eine Rolle verkörpern, hinter der sie voll und ganz steht. Ihr authentisches Spiel ist eines der Highlights des Films, wenn sie neben Katy O'Brian die Licht- und Schattenseiten queerer Liebe auf emotionaler und körperlicher Ebene auslotet und sich selbst in Unsicherheiten und ambivalenten Entscheidungen verliert.

Regisseurin Rose Glass (Saint Maud) hat mit Love Lies Bleeding jedoch nicht nur einen Meilenstein queerer Repräsentation geschaffen, sondern ebenso einen packenden und exzessiven Underdog-Thriller, der durch seine atmosphärische Sogkraft aus körnigen Neon-Bildern, ruppiger Kleinstadtödnis und jeder Menge Blut so sehr besticht wie verstört.

Wenn ein ausgeschlagener Kiefer uns in Nahaufnahmen entgegenspringt und Leichen in Teppichen eingerollt werden, glänzt hier auch die skurril-derbe Comedy, die durch Stewarts charmante Unbeholfenheit im Angesicht des menschlichen Grauens nur weiter unterstrichen wird. Gipfeln tut der Thriller schließlich in unerwartet übernatürlichen Sequenzen, die fast schon das Horror-Genre heraufbeschwören und diesen Fiebertraum als Fabel der zerbrochenen Träume entlarven.

Nicht umsonst hat es der Film in unserem Ranking der besten Filme des Jahres auf Platz 11 geschafft und hält auch bei der Moviepilot-Community eine starke Wertung von 7,1 von 10 Punkten. Dass Love Lies Bleeding auch für Kultregisseur John Waters der beste Film des Jahres 2024 war, sei als letzter schmunzelnder Gedanke hinterhergeschoben.

Wenn ihr euch nun selbst von dem Meisterwerk überzeugen wollt, könnt ihr das aktuell im Streaming-Abo bei WOW.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.