In 2 Tagen erstmals bei Disney+: Sci-Fi-Blockbuster mit über 200 Millionen Budget, der ein Loch in den Weltraum reißt

Ein wildes Sci-Fi-Abenteuer, das sich in das größte Superhelden-Universum unserer Zeit einbettet: In wenigen Tagen könnt ihr den neuesten Marvel-Kracher bei Disney+ streamen.

Die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe lassen sich in zwei unterschiedliche Lager aufteilen. Auf der einen Seite hätten wir die Abenteuer, die auf der Erde spielen und sich mit Figuren wie Captain America, Black Widow und Co. beschäftigen. Auf der anderen Seite erforscht das MCU seit einiger Seit auch kosmische Abgründe.

Von den Thor-Abenteuern bis hin zu den Missionen der Guardians of the Galaxy: Einer der aufregendsten Filme aus dieser Ecke erscheint in zwei Tagen bei Disney+: The Marvels. Die Fortsetzung führt gleich drei MCU-Geschichten zusammen und reißt ein großes Loch in den Weltraum, das das MCU für immer verändern könnte.

The Marvels bei Disney+: Ein kurzweiliger Science-Fiction-Blockbuster voller absurder Einfälle

The Marvels ist in erster Linie eine Fortsetzung des Kinofilms Captain Marvel, in dem Carol Danvers (Brie Larson) zur Superheldin wird. Darüber hinaus greift der Film die Ereignisse der Serie Ms. Marvel auf, in der die junge Kamala Khan (Iman Vellani) ihre Superkräfte entdeckt und die Menschen von New Jersey beschützt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Marvels schauen:

The Marvels - Trailer (Deutsch) HD

Ein weiterer Name darf nicht vergessen werden: Monica Rambeau (Teyonah Parris) haben wir zuletzt in WandaVision gesehen. Bereits in Captain Marvel tauchte sie als Kind auf. Jetzt tauscht sie plötzlich den Platz mit Carol und Kamala. Sobald sie ihre Superkraft einsetzt, rotieren die drei Superheldinnen, sogar zwischen Planeten.

Eben noch kämpfte Carol im Weltraum gegen eine Gruppe fieser Schurken, da findet sie sich in Kamalas Kinderzimmer wieder. Kamala schwebt derweil über einer Raumstation, wo Monica eigentlich Nick Fury (Samuel L. Jackson) unter die Arme greifen sollte. Und Monica bringt den Kampf zu Ende, den Carol angefangen hat.

The Marvels ist einer der bisher kurzweiligsten MCU-Filme. Mit rasantem Tempo prescht er voran und lebt von der chaotischen Dynamik seiner drei Hauptdarstellerinnen. Dabei gibt es jede Menge Slapstick-Humor und andere schräge Einfälle zu entdecken. Macht euch auf eine Musical-Sequenz und jede Menge Monster-Katzen gefasst.

Ohne zu viel zu verraten: Am Ende wird The Marvels auch für den Fortgang des ganzen Franchise sehr wichtig. Aktuell befinden wir uns im MCU mitten in der Multiverse-Saga, die in Avengers 5 und 6 ihren Höhepunkt finden soll. Es ist durchaus vorstellbar, dass schon der nächste MCU-Film, Deadpool 3, die Ereignisse aus The Marvels aufgreift.

Wann erscheint The Marvels als Stream bei Disney+?

Im Kino war The Marvels leider ein Flop. Bei einem Budget weit jenseits der 200-Millionen-Marke konnte der Film nur 195 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Dafür erhält er jetzt bei Disney+ eine zweite Chance. Ab dem 7. Februar 2024 könnt ihr The Marvels erstmals im Abo streamen. Deadpool 3 trifft im Juli auf der großen Leinwand ein.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.