In 2 Tagen kommt Netflix' größter Sci-Fi-Kracher des Jahres: Der Kriegsfilm muss ein ganzes Universum retten

Netflix veröffentlicht in zwei Tagen seinen größten Sci-Fi-Blockbuster 2024. Nach den verhaltenen Reaktionen auf den Vorgänger entscheidet der Kriegsfilm über das Schicksal des Franchises.

Der Mann hinter 300 und Watchmen - Die Wächter entwickelt ein gigantisches Sci-Fi-Universum für Netflix? Da konnte für viele Zack Snyder-Fans nichts schiefgehen. Viele Kritiken zu Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers waren allerdings anderer Meinung. In wenigen Tagen erscheint jetzt Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin. Und dieser soll sich erheblich von seinem Vorgänger unterscheiden.

Darum geht's im Sci-Fi-Kriegsfilm Rebel Moon 2

Rebel Moon 2 setzt da an, wo Teil 1 aufgehört hat: Hauptfigur Kora (Sofia Boutella) hat eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, um ihr Dorf vor dem brutalen Imperium zu schützen. Ihre bisherigen Scharmützel mit dessen Soldaten haben keine Entscheidung gebracht. Jetzt müssen Kora und Mitstreiter:innen wie General Titus (Djimon Hounsou) das Dorf auf einen Angriff vorbereiten.

Schaut euch hier den neusten Trailer zu Rebel Moon 2 an:

Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin - Trailer (Deutsch) HD

Wie der erste Trailer vermuten lässt, soll Rebel Moon 2 eine ganz andere Story-Struktur zugrunde liegen als dem Vorgänger. Während Teil 1 Koras Reise über verschiedene Planeten folgte, konzentriert sich das Sequel auf den Mond Veldt und die Ausbildung der Dorfbewohner:innen. Alles kulminiert in der Attacke des Imperiums, mit der sich Snyders Spektakel zu einem Kriegsfilm zu mausern scheint.

Womöglich hat die Story genug Energie, um den Film zum kritischen und finanziellen Erfolg zu machen. Nach den verhaltenen Reaktionen auf Rebel Moon 1 (via Metacritic ) schiene die Zukunft des Franchise sonst zweifelhaft.

Wann kommt Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin zu Netflix?

Rebel Moon 2 erscheint am 19. April 2024 bei Netflix. Neben Boutella und Hounsou stehen unter anderem Ed Skrein (Deadpool) und Michiel Huisman (Game of Thrones) vor der Kamera. Die blutigeren Fassungen des Sci-Fi-Films und seines Vorgängers sollen in den kommenden Monaten erscheinen.

