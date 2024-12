In 2 Wochen könnt ihr den besten Horrorfilm des Jahres im Heimkino streamen

Bald kommt ein aktueller Horrorfilm erstmals ins Heimkino, der extrem schockt und mit seiner Story mitreißt. Jeder Genre-Fan, der ihn noch nicht gesehen habt, sollte ihn unbedingt erleben.

Mit Smile - Siehst Du es auch? hat Regisseur Parker Finn einen der großen Horror-Überraschungs-Hits der letzten Jahre vorgelegt. Mit Smile 2: Siehst Du es auch? ist im Oktober dieses Jahres die Fortsetzung des Erfolgs erschienen – und für mich ist sie nichts weniger als der beste Horrorfilm 2024.

Falls ihr das Sequel im Kino verpasst habt, könnt ihr Smile 2 bald im Heimkino streamen. Schon in zwei Wochen, am 16. Dezember 2024, erscheint die Fortsetzung in bester UHD-Qualität als Download.

Smile 2 ist der beste Horrorfilm des Jahres

In Teil 2 steht die erfolgreiche Popsängerin Skye (Naomi Scott) kurz vor dem Beginn einer großen Welttournee. Aber als sich ein Highschool-Freund (Lukas Gage) vor ihren Augen grausam selbst tötet, gerät ihr Leben aus der Bahn. Wer den Vorgänger gesehen hat, weiß schon, dass der dämonische Fluch des grotesken Grinsens ihr fortan das Leben zur Hölle macht.

Schaut hier noch einen Smile 2-Trailer:

Smile 2: Siehst Du es auch? - Trailer (Deutsch) HD

Nach Smile, der für mich ein maximal solider Horrorfilm mit vielversprechendem Konzept war, löst das Sequel das Potenzial voll ein. Parker Finn hat hier ein unfassbar gutes Schock-Inferno geschaffen, in dem jede einzelne Horrorsequenz so schockierend, gänsehauterregend oder pure Panik erzeugend daherkommt, dass ich im Kinositz vor lauter Anspannung manchmal kaum noch atmen konnte.

Smile 2 ist aber nicht nur handwerklich und durch den noch genialer gestalteten Gruselfaktor eine klare Steigerung zum Vorgänger. Mit Skye als Protagonistin brilliert der Film auch mit einer überragenden Schauspielleistung von Hauptdarstellerin Naomi Scott.

Indem der Regisseur die bizarrsten Horror-Momente immer auch mit Skyes Innenleben verbindet und Smile 2 dadurch als stark berührendes, persönliches Drama über einen gebrochenen Menschen im Rampenlicht funktioniert, ist der zweite Teil eine der ganz seltenen Genre-Fortsetzungen.

Dagegen wirkt Smile 1 wie eine harmlose, nette Fingerübung, nach der das ganz große, entfesselte Spektakel folgt.

Smile 2 könnt ihr ab Januar 2025 günstiger leihen

Falls ihr das Horror-Sequel nicht zum Vollpreis digital kaufen wollt, müsst ihr euch nur bis zum 7. Januar 2025 gedulden. Dann erscheint Smile 2 als Video-on-Demand-Version zum günstigeren Leihpreis bei Anbietern wie Amazon Prime.

Wer sich den Film am liebsten ins Regal stellen will, kann die Fortsetzung ab dem 23. Januar 2025 als Blu-ray, DVD oder 4K UHD Steelbook im Handel kaufen.

