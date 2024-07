In 2 Wochen kommt die neue Version eines genialen Sci-Fi-Krachers zu Netflix, die es in Deutschland noch nie zu sehen gab

Seit Juni ist einer der besten Filme 2023 bei Netflix zu streamen. Jetzt legt der Streamer eine neue Version des Sci-Fi-Spektakels nach, die schon in 2 Wochen zu sehen ist.

Gerade mal sechs Monate nach dem deutschen Kinostart erschien das großartige Monster-Spektakel Godzilla Minus One von Takashi Yamazaki bereits hierzulande bei Netflix. Und nur zwei Monate nach dem Netflix-Start steht jetzt bereits eine alternative Fassung des mit dem Oscar für Beste visuelle Effekte ausgezeichneten Kaiju-Krachers in den Startlöchern.

Godzilla Minus One entfesselt bei Netflix eine neue Filmerfahrung in Schwarz-Weiß

Bereits am 1. August 2024 ist es soweit. Dann könnt ihr bei Netflix eine zweite Version des gefeierten Godzilla-Films streamen, die international den klangvollen Titel Godzilla Minus One/Minus Color trägt. In Deutschland ist diese Fassung unter den pragmatischen Titel Godzilla Minus One: Schwarz-Weiß zu finden.

Wie unterscheidet sich Godzilla Minus One: Schwarz-Weiß von der bisherigen Fassung? Inhaltlich bleibt erstmal alles gleich. Lediglich die visuelle Präsentation hat sich geändert. Es handelt sich aber nicht um eine simple monochrome Version, bei der der Farbregler auf Null gesetzt wurde. Unter der Leitung von Colorist Masahiro Ishiyama wurde jede Einstellung des Films komplett neu farbkorrigiert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Godzilla Minus One: Schwarz-Weiß schauen:

Regisseur Takashi Yamazaki erklärte in einem Statement (via Bloody Disgusting ) dazu:

Anstatt es einfach nur monochrom zu machen, wurde ein Bild nach dem anderen bearbeitet. Ich ließ [die Coloristen] Anpassungen vornehmen und dabei verschiedene Mattierungen verwenden, als ob sie einen neuen Film erstellen würden. Was ich anstrebte, war ein Stil, der aussah, als sei er von Meistern der Schwarzweißfotografie aufgenommen worden.

Die Schwarz-Weiß-Fassung des Films konnten internationale Kaiju-Fans in Japan und in den USA bereits im Januar 2024 im Kino schauen. Ab dem 1. August 2024 kommt jetzt auch der Rest der Welt bei Netflix zum ersten Mal in den farblosen Monster-Genuss.



Warum ihr euch Godzilla Minus One bei Netflix nicht entgehen lassen solltet

Selbst wenn ihr noch nie einen Godzilla-Film gesehen habt, können wir euch Godzilla Minus One, der im Ranking von Moviepilot und Filmstarts in der Top 20 der besten Filme 2023 landete, nur wärmstens empfehlen. Denn hier stehen bildgewaltige Monster-Angriffe auf einer Stufe mit emotional komplexen, menschlichen Charakteren, die den Film erden.

Universal Godzilla Minus One

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Kamikaze-Pilot Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), der zum Ende des Zweiten Weltkrieges nach einer traumatischen Begegnung mit der Riesenechse Godzilla in das zerbombte Tokio zurückkehrt und dort von Schuld zerfressen wird, seine Pflicht nicht erfüllt zu haben. In den Trümmern der Stadt baut er sich mit der Überlebenden Noriko Ōishi (Minami Hamabe) und einem verwaisten Baby etwas Neues auf, das bald vom feurigen Atem der Kaiju-Kreatur erneut vernichtet werden könnte.

Als Charakter folgen wir Shikishima durch eine spannende Entwicklung, die von visuell beeindruckenden Godzilla-Setpieces und herausragenden visuellen Effekten begleitet wird. Das monströse Ungetüm wird dabei so furchteinflößend und zerstörerisch in Szene gesetzt, wie es Hollywoods MonsterVerse in den vergangenen Jahren kaum vermochte. Hier erwartet euch kein tumber Monster-Spaß, sondern ein erschütternder Mix aus Historienfilm, Kriegsdrama und Monster-Metaphern.

Haltet für das Ende der emotionalen Sci-Fi-Trauma-Bewältigung schonmal Taschentücher bereit. Ihr könnt Godzilla Minus One jederzeit auf Netflix streamen. Und ab dem 1. August 2024 auch in der Schwarz-Weiß-Fassung.