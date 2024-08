In 2 Wochen kommt ein gewaltiges Fantasy-Ereignis zu Netflix, das 6 Jahre lang in Arbeit war

Netflix sorgt für spannenden Fantasy-Nachschub und veröffentlicht in zwei Wochen eine 8-teilige Serie, die neurotische Gottheiten in ein episches Intrigenspiel schickt.

Über sechs Jahre ist es bereits her, dass Netflix das spannende Fantasy-Projekt Kaos erstmals angekündigt hat. Jetzt hat das Warten auf die bitterböse Comedy-Serie über neurotische und selbstverliebte Gottheiten der griechischen Mythologie endlich ein Ende. In zwei Wochen schon beginnt der Kampf der Götter bei Netflix.

Fantasy auf Netflix: Göttervater Zeus will in Kaos seinen eigenen Untergang verhindern

Bei Kaos handelt es sich um die neue Serienschöpfung von Charlie Covell – ein Name, der Serienfans durchaus bekannt vorkommen könnte. Covell schrieb nämlich zuvor die Drehbücher zur abgedrehten Netflix-Serie The End of the F***ing World. Diese Fantasy-Serie aber schlägt eine andere Richtung ein und klingt wie ein spannender Mix aus American Gods und Percy Jackson für Erwachsene.

Erster Eindruck gefällig? Hier ist der Teaser-Trailer zu Netflix' Kaos

Kaos - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Auf dem Olymp thront der Götterkönig Zeus (gespielt von Charisma-Bombe Jeff Goldblum), der eines Tages aufgrund einer Stirnfalte in eine Existenzkrise gerät. Was andere als Zeichen des Alterns deuten würden, ist für Zeus ein eindeutiges Omen seines bevorstehenden Untergangs. Er wird paranoid und beginnt, überall in seinem Umfeld Verrat zu sehen – und stürzt damit den Rest seiner narzisstischen und neurotischen Götterfamilie ebenfalls ins Chaos.

Ganz unbegründet ist Zeus' Sorge allerdings nicht. Denn sein Gefangener Prometheus hat schon längst einen geheimen Racheplan in Gang gesetzt, um den Göttervater zu stürzen. Und dieser Plan involviert ein paar ahnungslose Menschen, die sich bald im Machtkampf der Gottheiten wiederfinden.



Klingt interessant? Das ist längst nicht der einzige Grund zu Vorfreude. Denn Kaos wartet mit einer namhaften Besetzung auf. Neben dem unberechenbaren Jeff "Zeus" Goldblum gehören zum Cast auch Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water) sowie David Thewlis, der in den Harry Potter-Filmen als Professor Lupin zu sehen war.

Wann startet die Fantasy-Serie Kaos bei Netflix?

Die Götter-Intrigen lassen nicht mehr lange auf sich warten. Los geht es mit Kaos schon am 29. August 2024 auf Netflix. Zum Start werden direkt alle acht Episoden zum Abruf bereitstehen. Als Lauflänge wird circa eine Stunde pro Folge veranschlagt.

Kaos und weitere Tipps im Podcast: Diese Serien-Highlights kommen noch dieses Jahr

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.