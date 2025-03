In 2 Wochen startet ein Fantasy-Abenteuer, das einen 88 Jahre alten Klassiker neu verfilmt

Vor 88 Jahren brachte Disney seinen ersten Zeichentrickklassiker in die Kinos. In wenigen Wochen erwartet uns nun dessen Realverfilmung auf der großen Leinwand.

88 Jahre, nachdem Disney mit Schneewittchen und die sieben Zwerge ihren ersten großen Zeichentrickklassiker in die Lichtspielhäuser entlassen hat, dürfen sich Disney-Fans nun über den Einzug der Live-Action-Version in die Kinos freuen. Schneewittchen soll als Fantasy-Abenteuer mit jeder Menge Star-Aufgebot, Magie und Musicaleinlagen verzaubern – sorgt seit Jahren jedoch ebenso für nicht gerade wenige Kontroversen.

Fantasy-Abenteuer Schneewittchen erzählt Grimms Märchen und Disneys Zeichentrickklassiker neu

Im Grimmschen Märchen Schneewittchen wächst die titelgebende Prinzessin nach dem Tod ihrer Mutter bei ihrem Vater und dessen neuer Frau auf. Ihre Stiefmutter ist jedoch auf Schneewittchens Schönheit neidisch und verbannt die junge Frau in den Wald, wo sie ein grausamer Tod erleiden soll. Stattdessen trifft Schneewittchen dort auf die sieben Zwerge – und lehnt sich gegen die böse Königin auf...

Die Realverfilmung wird im Gegensatz zum Märchen mit einigen Änderungen aufwarten. So verfolgt das Fantasy-Abenteuer einen modernen Ansatz und wird laut Hauptdarstellerin Rachel Zegler keinen Prinzen beinhalten, der Schneewittchen "als Stalker verfolgt". Auch wurde die Entstehungsgeschichte des Namens Schneewittchen angepasst, die ihren Namen nicht wegen ihrer Hautfarbe erhielt, sondern, weil sie als Baby einen Schneesturm überlebte.

Schneewittchen wird in der Realverfilmung von Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes-Star Rachel Zegler verkörpert, während ihre böse Stiefmutter von Wonder Woman Gal Gadot gespielt wird. In dem Film von Marc Webb (The Amazing Spider-Man) sind darüber hinaus unter anderem Andrew Burnap (A Star is Born) als Prinz Jonathan sowie Ansu Kabia (Back to Black) als Jäger zu sehen. Das Drehbuch schrieb Erin Cressida Wilson (Girl on the Train) mit punktueller Unterstützung von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig.

Mehr:

Schneewittchen kommt nach zahlreichen Kontroversen ins Kino

Während Rachel Zeglers Besetzung zunächst aufgrund ihrer kolumbianischen Herkunft für Kontroversen sorgte, geriet auch die Darstellung der Zwerge im Vorfeld in die Kritik. Unter anderem Game of Thrones-Star Peter Dinklage nannte die Geschichte von Schneewittchen "rückständig" , woraufhin Disney gelobte, kleinwüchsige Menschen für die Darstellung der Zwerge zu konsultieren. Letztendlich wurden die Zwerge mithilfe von CGI erstellt, anstatt von echten Menschen gespielt zu werden.

Was genau daraus geworden ist, erfahren wir am 20. März 2025, wenn Schneewittchen in die deutschen Kinos einzieht.