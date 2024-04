Vergessenes Fantasy-Abenteuer von Netflix bekommt episches Finale: Sweet Tooth-Trailer enthüllt jetzt den Start

Netflix' Fantasy-Abenteuer-Serie Sweet Tooth endet schon in wenigen Wochen mit Staffel 3. Der erste Trailer enthüllt jetzt den Start des frostigen Finales.

Bei über 100 neuen Netflix-Serien pro Jahr passiert es schnell, dass so mancher Binge schnell wieder in Vergessenheit gerät. Umso größer ist die Überraschung, wenn eine Lieblingsserie unerwartet mit neuen Folgen zurückkehrt. Für Fans des Fantasy-Formats Sweet Tooth gibt es diese Überraschung jetzt: Bei Netflix startet bald die 3. Staffel, allerdings wird es schon die letzte sein.

Die von Robert Downey Jr. und Susan Downey produzierte Netflix-Serie ging im Sommer 2021 an den Start. Drei Jahre später steht jetzt das Finale des Mix aus Fantasy und Coming-of-Age-Abenteuer in einer düsteren Postapokalypse bevor. Wann genau? Das verrät der erste Teaser-Trailer zu Sweet Tooth Staffel 3:

Hier gibt's den Teaser-Trailer zum frostigen Finale von Sweet Tooth:

Sweet Tooth - S03 Teaser Trailer (English) HD

Fantasy-Finale bei Netflix: Sweet Tooth endet mit Staffel 3

Sweet Tooth spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der zehn Jahre zuvor ein mysteriöses Virus Millionen Menschenleben kostete. Zeitgleich mit der Seuche begann die Existenz von kleinen Mensch-Tier-Hybrid-Kindern, die von vielen verachtet und gefürchtet werden. Dazu zählt der kleine Rehjunge Gus (Christian Convery), der sich nach dem Tod seines Vaters aus der sicheren Waldheimat in die gefährliche Außenwelt begeben musste.

Im Verlauf der ersten zwei Staffeln erkundete Gus an der Seite des Landstreichers Tommy Jepperd (Nonso Anozie) und des Menschenmädchens Bear (Stefania LaVie Owen) die raue Endzeitwelt auf der Suche nach seiner verschollenen Mutter. Dabei lernte er andere putzige Hybrid-Kinder kennen und traf auf die brutalen Last Men, die Jagd auf sie machen.

Die Handlung von Sweet Tooth basiert auf der gleichnamigen Comic-Vorlage von Jeff Lemire, die von 2009 bis 2021 in insgesamt 46 Ausgaben veröffentlicht wurde. Und genau wie die Vorlage steuert auch die Netflix-Serie auf einen finalen Showdown im eisigen Alaska zu, der Antworten auf die zahlreichen Mysterien rund um die Hybrid-Kinder und den Ursprung des Virus verspricht.

Wann startet Sweet Tooth Staffel 3 bei Netflix?

Die 3. Staffel von Sweet Tooth erscheint am 6. Juni 2024 auf Netflix. Das Finale von Gus' Geschichte besteht aus acht Folgen, die alle direkt am Starttag zum Abruf bereitstehen. Damit kommt die Comic-Adaption am Ende auf insgesamt 24 Episoden.

