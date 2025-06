In 3 Tagen kehrt eine der besten Fantasy-Serien bei Netflix zurück: Fans haben 3 Jahre auf neue Folgen gewartet

Einer der besten Fantasy-Serien von Netflix kehrt diese Woche nach knapp drei Jahren Pause zurück. Sandman Staffel 2 ist aber bereits das Finale der Traum-Saga.

Vor knapp drei Jahren startete mit Sandman eines der ambitioniertesten Fantasy-Projekte bei Netflix, das die 75-teilige und wegweisende Graphic Novel-Reihe aus der Feder von Neil Gaiman als bildgewaltige Live-Action-Serie umsetzt. Am 3. Juli 2025 geht es nach einer fast dreijährigen Pause endlich mit Staffel 2 weiter.

Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht für Fans: Obwohl die erste Ausgabe nur ein Fünftel der Vorlage verfilmte, wird Sandman Staffel 2 bereits das Ende der epischen Fantasy-Geschichte über den Herrscher der Träume sein.

Episches Fantasy-Finale bei Netflix: Das erwartet euch in Sandman Staffel 2

Morpheus bzw. Dream (Tom Sturridge) ist der Herr der Träume und einer der sieben Ewigen. Zuletzt musste der Sandmann nach über 100 Jahren Gefangenschaft die Ordnung in seinem vernachlässigten Traumreich wiederherstellen. Jetzt steht ein seltenes Familientreffen mit seinen fünf Geschwistern bevor, das Dream mit Death (Kirby Howell-Baptiste), Despair (Donna Preston), Desire (Mason Alexander Park), Delirium (Esme Creed-Miles) und Destiny (Adrian Lester) wiedervereint – und eine düstere Prophezeiung in Gang setzt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Sandman Staffel 2 schauen:

Sandman - S02 Trailer (Deutsch) HD

Insgesamt 12 Episoden umfasst die 2. Staffel von Sandman, die in drei Teilen bei Netflix veröffentlicht wird:

Teil 1 mit 6 Folgen am 3. Juli 2025

Teil 2 mit 5 Folgen am 24. Juli 2025

Teil 3 mit einer Bonusfolge am 31. Juli 2025

In Staffel 2 können sich Fans unter anderem auf einen erneuten Abstecher in die Hölle, die Suche nach Dreams seit Jahrhunderten vermissten Bruder Destruction (Barry Sloane) und eine finale Schlacht um das Schicksal des Traumreichs freuen. Adaptiert werden dabei die Sammelbände Die Zeit des Nebels (Band 4), Kurze Leben (Band 7), Die Gütigen (Band 9) und Das Erwachen (Band 10) sowie einige Kurzgeschichten.

Leider wird es keine 3. Staffel von Sandman geben. Die ursprüngliche Idee der Serienschöpfer, das Comic-Epos in 4 Staffeln zu adaptieren, wurde verworfen. Stattdessen wird die Geschichte von Dream mit 11 Episoden und vielen Kürzungen der Vorlage zu einem Abschluss gebracht. Im Anschluss folgt noch eine losgelöste Zusatzfolge, welche auf der dreiteiligen Comic-Miniserie Death: The High Cost of Living basiert.

