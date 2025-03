Der Pate-Legende wird als schlechtester Regisseur von Anti-Oscars ausgezeichnet und reagiert überraschend: "Freue mich sehr"

Francis Ford Coppolas Sci-Fi-Fiasko Megalopolis wurde in gleich mehreren Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet. Die Regiegröße nahm den Preis würdevoll an.

Die Goldene Himbeere ist der sogenannte Anti-Oscar, der jährlich an die mutmaßlich "schlechtesten" Filme und Filmschaffenden verliehen wird. Der Hauptpreis für den miesesten Streifen ging dieses Jahr an Madame Web, die Himbeere für die schlechteste Regie wurde hingegen an Regielegende Francis Ford Coppola verliehen, der letztes Jahr sein eigenfinanziertes Sci-Fi-Manifesto Megalopolis präsentierte.

Francis Ford Coppola reagiert auf seine Goldene Himbeere für die schlechteste Regie

Auf Instagram hatte Coppola einiges über die zweifelhafte Ehrung zu sagen und nutzte die Gelegenheit, um über Hollywood im Allgemeinen zu sprechen:

Ich freue mich sehr, den Razzie Award in so vielen wichtigen Kategorien für Megalopolis entgegenzunehmen und für die besondere Ehre, als schlechtester Regisseur, für das schlechteste Drehbuch und den schlechtesten Film nominiert zu werden, und das in einer Zeit, in der so wenige den Mut haben, sich den vorherrschenden Trends des zeitgenössischen Filmemachens zu widersetzen!

Coppola weiter:

In diesem Wrack einer Welt von heute, in der Kunst mit Zahlen bewertet wird, als wäre es professionelles Wrestling, habe ich beschlossen, nicht den feigen Regeln einer Branche zu folgen, die so große Angst vor Risiken hat, dass sie trotz des enormen Pools an jungen Talenten, die ihr zur Verfügung stehen, keine Filme schafft, die in 50 Jahren relevant und lebendig sein werden.

Die Goldene Himbeere 2025: Das sind die Gewinner:innen

In Megalopolis spielt Adam Driver einen visionären Architekten, der mit einem neuartigen Material eine utopische Metropole erschaffen will, dabei aber auf Gegenwehr stößt und sich in die Tochter seines größten Gegners verliebt. Coppola arbeitete seit den 70er Jahren an dem Projekt, für das er lange Zeit keinen Verleih finden konnte.

Weitere Preise des Anti-Awards wurden folgendermaßen verliehen:

Schlechtester Film

Schlechtester Schauspieler

Schlechteste Schauspielerin

Schlechtester Nebendarsteller

Schlechteste Nebendarstellerin

Schlechteste:r Regisseur:in

Schlechteste Filmpaarung

Jede beliebige Paarung unausstehlicher Figuren (aber insbesondere Jack Black) in Borderlands

Jede unlustige Paarung von "Comedy"-Stars in Unfrosted

Die gesamte Besetzung von Megalopolis

Joaquin Phoenix und Lady Gaga in Joker: Folie a Deux - Gewinner

Dennis Quaid und Penelope Ann Miller (als "Ronnie und Nancy") in Reagan

Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-Off oder Sequel

Schlechtestes Drehbuch

Joker: Folie a Deux

Kraven the Hunter

Madame Web - Gewinner

Megalopolis

Reagan

Die Goldene Himbeere ist ein Scherz-Award, der sich gewisserjedoch nicht entziehen kann. Unter anderem kreidet man dem problematischen Preis an, nur Titel und Stars auszuzeichnen, die ein gewisser Schlag toxischer Nerds reflexmäßig schlecht findet. Das liegt auch daran, dass man sich für sehr wenig Geld in die Jury einkaufen kann und die Filme nicht mal gesehen haben muss, um über sie abzustimmen.