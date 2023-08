Start in 4 Tagen: Neuer Action-Kriegsfilm mit Gerard Butler, dessen Drehbuch von einem echten Geheimagenten geschrieben wurde

Ab Donnerstag könnt ihr Kandahar im Kino schauen. In dem Action-Thriller muss Gerard Butler als aufgeflogener Spion in Afghanistan ums Überleben kämpfen.

Mit Angel Has Fallen und Greenland haben Regisseur Ric Roman Waugh und Schauspiel-Star Gerard Butler schon bewiesen, dass sie ein überzeugendes Action-Duo sind. Nach der Katastrophen-Eskalation folgt von den beiden jetzt ein Action-Thriller im Kriegsfilm-Genre. Am 17. August läuft Waughs neuer Film Kandahar bei uns in den Kinos an. Darin muss Butler mitten in Afghanistan ums Überleben kämpfen.

Neuer Action-Thriller mit Gerard Butler soll sich lohnen

In der Handlung des Films, die von dem ehemaligen militärischen Geheimdienst-Offizier Mitchell LaFortune geschrieben wurde, spielt der Star einen verdeckten US-Spion in Afghanistan, dessen wahre Identität auffliegt. Zusammen mit seinem Übersetzer Mo (Navid Negahban) muss er sich einen Weg durch das Kriegsgebiet zu einem lebensrettenden Helikopter bahnen, während ihm diverse Killer auf den Fersen sind.

Unsere Kollegen von Filmstarts haben Kandahar schon gesehen und empfehlen den neusten Butler-Actioner in ihrer Kritik nicht nur für Fans des Schauspielers:

Was zunächst klingt wie ein äußerst geradliniges Action-Starvehikel, entpuppt sich als deutlich komplexerer und brüchigerer Film. Weder im Genre des seriösen Spionagethrillers noch im Actiongenre geht „Kandahar“ so ganz auf – und gerade diese Position zwischen den Stühlen kann man durchaus interessant finden.

Neben Butler ist in Kandahar unter anderem auch Vikings-Star Travis Fimmel in einer Nebenrolle als Kontaktmann des Protagonisten zu sehen.

Noch mehr Action mit Gerard Butler

Falls ihr neben Kandahar noch mehr Butler-Action sehen wollt, werdet ihr seit kurzem bei Netflix fündig. Hier könnt ihr gerade Hunter Killer im Abo streamen, in dem der Star nichts weniger als den Dritten Weltkrieg verhindern muss.

