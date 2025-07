In 5 Tagen bei Netflix: Einer der teuersten Fantasy-Blockbuster der letzten Jahre mit großen Schauwerten, der im Kino unterging

Robert Downey Jr. ist schon bald in einem Fantasy-Abenteuer auf Netflix vertreten. Über 250 Millionen Dollar wurden in den Film gepumpt, der dann komplett baden ging.

Filme über Dr. Dolittle stehen oft unter keinem guten Stern. Das galt auch für Die fantastische Reise des Dr. Dolittle, der nach mehreren Reshoots und 251 Millionen ausgegebenen Dollar vor fünf Jahren die große Leinwand eroberte. Die Kritiken waren harsch und das Fantasy-Abenteuer über den Mann, der mit den Tieren spricht, floppte an den Kinokassen.



Doch wie so oft könnte dem Film ein neues Leben im Netflix-Stream vergönnt sein, sobald er in wenigen Tagen dort aufschlägt. Besonders, wenn den Abonnent:innen Robert Downey Jr. in der Netflix-Auswahl entgegenblickt.

Bald bei Netflix: Die fantastische Reise des Dr. Dolittle mit Robert Downey Jr.

Im Film von Stephen Gaghan wird der walisische Tierarzt Dr. John Dolittle damit beauftragt, das Leben der todkranken Königin Victoria (Jessie Buckley) zu retten. Sie wurde vergiftet und kann nur durch eine magische Pflanze vom Baum aus dem Garten Eden gerettet werden, was Dolittle uns seine Tierfreunde, mit denen er kommunizieren kann, auf eine gefährliche Reise schickt. Dabei wandert er auf den Spuren seiner verstorbenen Frau Lily (Kasia Smutniak) und muss sich gegen seinen Widersacher Dr. Müdfly (Michael Sheen) behaupten.

Das exorbitante Budget ging aber nicht nur für die bildgewaltigen Bilder des effektlastigen Fantasy-Abenteuer drauf. Neben Downey Jr.s Gage von 20 Millionen wollten auch weitere namhafte Stars wie Antonio Banderas, Jim Broadbent, Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom Holland, Ralph Fiennes und mehr bezahlt werden. Viele von ihnen tauchen allerdings nur in der englischen Originalversion als Tierstimmen auf.

Das Franchise geht auf Hugh Loftings Buchreihe Doktor Dolittle und seine Tiere von 1920 zurück und existiert bereits in mehreren Inkarnationen mit insgesamt sieben Filmen.

Dr. Dolittle-Filme sind Flops mit Tradition

Als der erste Film, Doctor Dolittle mit Rex Harrison, 1967 ins Kino kam, waren altbackene Musical-Filme bereits auf dem absteigenden Ast. So konnte man den Erfolg von Mary Poppins nicht mehr wie erhofft wiederholen und der Film floppte gewaltig. Zu allem Überfluss, nachdem die problembehaftete Produktion weit über das ursprüngliche anvisierte Budget hinausschoss. Unter anderem aufgrund von Recastings und Schwierigkeiten beim Arbeiten mit echten Tieren.

Erfolgreicher lief zumindest der erste Teil der Neuauflage, die 1998 mit Eddie Murphy in Dr. Dolittle begann. Es folgten ein direktes Sequel und mehrere verrissene Direct-to-Video-Fortsetzungen.

Wann kommt das Fantasy-Abenteuer Die fantastische Reise des Dr. Dolittle zu Netflix?

Die Dolittle-Praxis öffnet in fünf Tagen, am Dienstag, den 29. Juli 2025, bei Netflix ihre Pforten. Wer Robert Downey Jr. danach auf der großen Leinwand vermisst und ihn erneut mit Doktortitel erleben will, muss sich nicht mehr allzu lange gedulden: Er kehrt diabolischer Doctor Doom ins MCU zurück, das er einst als Iron Man etablierte.