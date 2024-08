The Rookie schweigt weiter zum Schock-Ausstieg, aber Fans wollen wissen, wie es ohne ihn weitergehen soll

Über eine Woche ist es her, dass The Rookie-Fans vom überraschenden Ausstieg des Hauptdarstellers Tru Valentino erfahren haben. Jetzt wollen sie Antworten.

Tru Valentino ist nicht der erste Hauptdarsteller von The Rookie, der die erfolgreiche Polizei-Serie zwischen zwei Staffeln abrupt verlässt. Nach Bishop (Afton Williamson) und Jackson (Titus Makin Jr.) trifft es nun Aaron (Tru Valentino), der mit seinem TikTok-Fame neue Facetten an der Arbeit als Streifenpolizist aufzeigte.

Am 12. August wurde Tru Valentinos Abgang bekannt – wohl aus freien Stücken und um neue Karrierewege einzuschlagen. Während er am Ende der 6. Staffel noch wichtiger Teil des Ensembles war, wird er ab Staffel 7 voraussichtlich komplett fehlen. Die Fans verlangen Antworten, doch die Serien-Verantwortlichen blieben bisher stumm.

The Rookie-Fans wollen statt lustige Clips Antworten zu Tru Valentinos Ausstieg

Während sich weder Kolleg:innen wie Nathan Fillion noch der Showrunner Alexi Hawley dazu geäußert haben, geht das Marketing für The Rookie munter weiter. Der offizielle Instagram-Account von The Rookie will Fans die Wartezeit auf Staffel 7 kommendes Jahr versüßen, mit lustigen Clips aus der Serie.

Im neusten Video, das kurz nach Valentinos Ausstieg online ging, sehen wir ein cooles Easter Egg zu Johns und Baileys Beziehung. Hier könnt ihr euch den clever geschnittenen Clip aus Staffel 6 anschauen (der unabhängig vom Ausstiegs-Drama einen Blick wert ist):

In den Kommentaren wird allerdings schnell klar, was die Leute wirklich interessiert. Es sind nicht die Adoptions-Überlegungen von John und Bailey, sondern der Schock-Ausstieg von Hauptdarsteller Tru Valentino. Als Aaron war er in Staffel 6 wichtiger Teil der Haupthandlung, in Staffel 7 ist er weg – und das Ignorieren dieses Problems stößt einigen sauer auf.

"Also sprechen wir nicht darüber, dass Tru die Serie verlässt?? Er war definitiv ein Fan-Liebling", ist in den Kommentaren zu lesen. Weitere Fans schreiben: "Können wir über den Tru Valentino-Elefanten im Raum sprechen?" und "Warum geht Tru???"

ABC Tru Valentino und Danielle Campbell in The Rookie Staffel 6

Zumindest ein The Rookie-Fan nimmt sich den traurigen Mit-Anhänger:innen der Serie an und macht Hoffnung:

Passt mal auf, Tru hat mit The Rookie einen Fuß in die Schauspiel-Tür bekommen. (...) Jetzt geht er eben (...) Solange meine Leute noch da sind, ist alles in Ordnung: Lopez, Nolan, Tim, Lucy, Harper und Grey.

Tru Valentino selbst hat in der Zwischenzeit ein Statement zu seinem The Rookie-Abschied abgegeben, indem er sich bei der Serie bedankt. Er will neue Wege einschlagen und vielleicht wird er nochmal bei The Rookie vorbeischneien. Etwaige lose Handlungsstränge könnten damit zu aller Zufriedenheit beendet werden.

Seit dem letzten John-Bailey-Clip hat der The Rookie-Account kein neues Video gepostet. Fans können also darauf hoffen, dass das nächste ein gebührender Zusammenschnitt der besten Aaron-Szenen sein wird. Auch wenn das Team noch nicht weiß, wie sie nach dem Ausstieg mit der Figur weiter umgehen, wäre es eine nette Geste für verwirrte Fans.



Podcast-Tipp für dich: Warum The Rookie so beliebt ist

Auch ohne Tru Valentino wird sich The Rookie bei vielen Fans weiterhin großer Beliebtheit erfreuen. Wir gehen dem Phänomen im Podcast auf die Spur:

In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum The Rookie so beliebt ist, aber ein großes Problem nie lösen wird. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?