In 5 Tagen startet die erste große Star Wars-Serie des Jahres und sorgt mit der Rückkehr einer toten Figur für maximale Verwirrung

Das Jahr ist noch jung. Star Wars-Fans können sich trotzdem schon auf das erste große Highlight freuen. In wenigen Tagen beginnt das letzte Kapitel der Kloneinheit 99 bei Disney+.

Obwohl die Animationsserie The Clone Wars anfangs belächelt wurde, ist sie inzwischen ein fester Bestandteil der Star Wars-Mythologie geworden und inspiriert zahlreiche neue Projekte. Einige Figuren, die in Live-Action-Serien wie The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Co. auftauchen, hätte es ohne The Clone Wars nie gegeben.

Vor drei Jahren startete schließlich auch eine Nachfolgeserie, die unmittelbar an das Ende von The Clone Wars anknüpft. Die Order 66 setzt die Ereignisse von The Bad Batch in Gang. Nach zwei Staffeln, die stetig besser wurden, biegen wir jetzt schon in die finale Runde ein und erleben den letzten Kampf der Kloneinheit 99.

Star Wars: The Bad Batch Staffel 3 startet bei Disney+ und erzählt das letzte Kapitel der Kloneinheit 99

Zu Beginn der Serie erleben wir, wie sich das titelgebende Bad Batch, die Kloneinheit 99, gegen das Imperium stellt. Hunter, Wrecker, Tech und Echo stehen der aufsteigenden Macht sehr skeptisch gegenüber. Nur der grimmige Scharfschütze Crosshair liebäugelt mit der Vision des Imperators und wechselt schließlich die Seiten.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Bad Batch Staffel 3 schauen:

Star Wars: The Bad Batch - S03 Trailer (Deutsch) HD

Genau an dem Punkt stellt sich ein anderes unerwartetes Team-Mitglied vor: Auch die kleine Omega ist ein genetisch modifizierter Klon, der genauso wie der Rest des Bad Batch aus der Norm herausfällt. Gemeinsam erlebt die zusammengewürfelte Familie Abenteuer am Rand der Galaxis und trifft auf viele vertraute Gesichter.

Eines dieser vertrauten Gesichter sorgte kürzlich für Aufruhr bei vielen Star Wars-Fans. Wie der Trailer zur 3. Staffel von The Bad Batch enthüllte, kehrt Clone Wars-Bösewichtin Asajj Ventress zurück – und das, obwohl sie in ihrem eigenen Roman längst gestorben ist. Wird hier etwa schon wieder eine Star Wars-Geschichte aus dem Kanon gestrichen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Keine Panik: Offenbar gibt es einen guten Grund für die Rückkehr von Ventress. Die kreativen Köpfe hinter The Bad Batch haben versichert, dass die Serie die Star Wars-Timeline nicht verändern wird. Umso gespannter dürfen wir nun sein, was für eine Begründung sie sich für die unerwartete Ventress-Rückkehr ausgedacht haben.

Star Wars: Wann startet The Bad Batch Staffel 3 bei Disney+?

Die 3. Staffel von The Bad Batch startet am 21. Februar 2024 bei Disney+. Zum Auftakt gibt es direkt drei Folgen. Danach erwarten uns zwölf weitere Kapitel im Wochentakt. Am 1. Mai 2024 feiert The Bad Batch mit der 15. Folge der 3. Staffel sein Serienfinale.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.