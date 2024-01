Die erste Star Wars-Serie des Jahres verwirrt Fans im Trailer mit Rückkehr von toter Figur, die sogar schon gegen Anakin und Obi-Wan gekämpft hat

Die erste Star Wars-Serie 2024 kündigt sich mit einem actiongeladenen Trailer und vielen bekannten Gesichtern an. Sogar eine legendäre Schurkin meldet sich aus dem Reich der Toten zurück.

Von einem neuen Star Wars-Film im Kino sind wir noch weit entfernt. Dafür kommt die weit entfernte Galaxis dank Disney+ direkt zu uns nach Hause. Neben neuen Serien wie The Acolyte und Skeleton Crew dürfen wir uns u.a. über die Rückkehr von The Bad Batch freuen. Der erste Trailer zur 3. Staffel zieht alle Register.

The Bad Batch ist als Spin-off aus der Animationsserie The Clone Wars hervorgegangen. Erzählt wird die Geschichte der Clone Force 99, die sich nach der Order 66 gegen das Imperium stellt und sich fortan auf eigene Faust durch den Sternenkrieg schlägt. Nach zwei Staffeln mit jeweils 16 Episoden biegen wir jetzt in die finale Runde ein.

Star Wars-Bösewichtin Asajj Ventress kehrt im ersten Trailer zu The Bad Batch Staffel 3 zurück

Der Trailer zur 3. Staffel von The Bad Batch bringt viele bekannte Gesichter zurück, die der Clone Force 99 im Zuge ihrer vergangenen Abenteuer über den Weg gelaufen sind. Dazu gehören Verbündete wie Captain Rex und Phee Genoa, aber auch zwielichtige Figuren wie Cad Bane und Fennec Shand. Und dann wäre da noch Asajj Ventress.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Bad Batch Staffel 3 schauen:

Star Wars: The Bad Batch - S03 Trailer (Deutsch) HD

Der Ventress-Auftritt im Trailer ist kurz, sorgt aber für sehr viel Verwirrung. Ist die aus The Clone Wars bekannte Bösewichtin nicht längst tot? In den Klonkriegen kämpfte sie u.a. gegen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Am Ende des Romans Schülerin der dunklen Seite (im Original: Dark Disciple) opfert sie sich jedoch und stirbt.

Trotzdem sehen wir sie im Trailer zur 3. Staffel von The Bad Batch mit einem gelben Lichtschwert wieder. Haben sich die kreativen Köpfe hinter der Serie dazu entschieden, den Star Wars-Kanon umzuschreiben? Viele Fans befürchten das. Nicht zuletzt wurden Bücher und Comics bereits des Öfteren zugunsten der Filme und Serien gebeugt.

Auf Twitter wächst schon die Neugier, wie die Ventress-Rückkehr begründet wird.

Ich bin sehr gespannt, wie Ventress in der 3. Staffel von The Bad Batch zurückkehrt, wenn man bedenkt, dass sie am Ende von Dark Disciple buchstäblich gestorben ist.

Ist die Ventress, die wir im The Bad Batch-Trailer sehen, ein Klon? Immerhin haben wir es hier mit dem Vermächtnis der Klonarmee aus den Prequels zu tun. Oder hat sie ihren Tod am Ende des Romans nur vorgetäuscht. Fragen über Fragen. Zumindest eine Sache steht fest: The Bad Batch wird Dark Disciple nicht aus dem Kanon radieren.

Nein, The Bad Batch Staffel 3 wird den Star Wars-Kanon mit Asajj Ventress' Rückkehr nicht zerstören

Brad Rau, einer der Produzenten der Serie, versichert in einem kurzen Statement auf StarWars.com , dass der Auftritt von Asajj Ventress den bestehenden Star Wars-Kanon nicht umkrempelt, besonders im Hinblick auf die Ereignisse aus Dark Disciple.

Wir lieben Asajj Ventress. Sie ist ein Charakter, über den wir schon lange mehr Geschichten erzählen wollten. Wir wollen nichts verraten, aber die Fans sollen wissen, dass jede neue Geschichte mit Ventress mit den Ereignisse von Star Wars: Dark Disciple abgestimmt ist.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie Ventress ins Bild passt, wenn sich die verbliebenen Mitglieder des Bad Batch auf eine gefährliche Rettungsmission begeben, um ihr jüngstes Mitglied, Omega, aus den Fängen des Imperiums zu befreien. Und wer weiß, vielleicht wechselt der Verräter Crosshair aka CT-9904 erneut die Seiten.

Wann startet die The Bad Batch Staffel 3 bei Disney+?

Der Trailer zur 3. Staffel von The Bad Batch enthüllt den Start der neuen Episoden. Bereits am 21. Februar 2024 kehrt die Star Wars-Serie bei Disney+ zurück. Zum Auftakt gibt es gleich drei Folgen. Danach erwarten uns zwölf weitere Kapitel im Wochentakt. Am 1. Mai 2024 feiert The Bad Batch mit der 15. Folge der 3. Staffel das Serienfinale.

