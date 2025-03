In 6 Tagen kommt die beste Western-Serie unserer Zeit zu Netflix: Euch erwartet ein fast 10-stündiger Überlebenskampf

Das Yellowstone-Universum mausert sich zur größten Western-Saga unserer Zeit. Auf Netflix gibt's schon nächste Woche das Prequel zur Kevin Costner-Serie zu streamen.

Aus dem modernen Serien-Hit Yellowstone mit Kevin Costner ist längst ein vielversprechendes Franchise erwachsen, das aktuell bei Paramount+ mit der grandiosen Prequel-Fortsetzung 1923 für Begeisterung sorgt. Fans, die das Western-Universum aus der Feder von Taylor Sheridan vor allem bei Netflix entdeckt haben, können sich in wenigen Tagen auf ein weiteres Abenteuer bei dem Streamer freuen.

Die Yellowstone-Serie 1883 könnt ihr ab nächster Woche auf Netflix streamen

Am 12. März 2025 nimmt Netflix die Yellowstone-Vorgeschichte 1883 ins Programm auf. Bei der Moviepilot-Community kommt die Miniserie auf eine sagenhafte Bewertung von 8,2 Punkten und sichert sich damit nicht nur den Titel der besten Yellowstone-Serie, sondern auch der besten Western-Serie der Gegenwart.

Schaut hier den Trailer zur Western-Serie 1883:

1883 - S01 Trailer (English) HD

Als erstes Spin-off zu Yellowstone ging 1883 in den USA im Dezember 2021 bei Paramount+ an den Start. Erzählt wird darin, wie das Paradise Valley und die Yellowstone-Ranch in Montana in den Besitz der Familie Dutton übergingen. Der Weg dorthin ist im späten 19. Jahrhundert mit großen Anstrengungen und tragischen Verlusten verbunden.

Im titelgebenden Jahr schließt sich die Familie Dutton einem Siedlertreck an, um die beschwerliche Reise von Texas in den Westen Amerikas anzutreten. Für das Ehepaar James (Tim McGraw) und Margaret (Faith Hill) sowie Tochter Elsa (Isabel May) und Sohn John (Audie Rick) wird der Traum von Freiheit allerdings bald zum Albtraum.

Western-Fans erwartet in der 10-teiligen Miniserie ein 9,5 Stunden langer Überlebenskampf, der die Charaktere durch trügerisch schöne Landschaften führt. Die harsche Natur, gnadenlose Banditen und rachsüchtige indigene Stämme trachten ihnen jedoch dabei jeden Moment ihrer Reise nach dem Leben.

1883 bekommt keine 2. Staffel, aber die Yellowstone-Saga geht weiter

Trotz großem Erfolgs wurde 1883 keine 2. Staffel von Paramount spendiert. Stattdessen erweitert Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan die Familien-Saga der Duttons um eigenständige Kapitel. Als lose Fortsetzung zu 1883 läuft seit 2022 das Western-Prequel 1923, das Harrison Ford und Helen Mirren 40 Jahre später um das Überleben der Yellowstone-Ranch kämpfen lässt.

Mehr News aus dem Yellowstone-Universum:

Während 1923 mit Staffel 2 bereits auf einen Abschluss zusteuert, ist schon die nächste Dutton-Vorgeschichte in Planung, die uns ins Jahr 1944 führen soll. Darüber hinaus wird das Western-Universum auch in der Gegenwart fortgesetzt. Neben dem 2025 startenden Spin-off The Madison über die Erlebnisse einer neuen Familie in Montana ist auch ein direktes Yellowstone-Sequel mit Beth Dutton und Rip Wheeler in Arbeit, das nach dem Ende der Originalserie spielt.