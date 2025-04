In 7 Tagen geht Serienkiller-Hit You auf Netflix zu Ende: Das erwartet euch im großen Finale

In wenigen Tagen geht einer der größten Serien-Hits auf Netflix zu Ende. Die 5. Staffel von You verpasst der Serienkiller-Show mit Penn Badgley ein großes Finale.

Sieben Jahre ist es her, seit You – Du wirst mich lieben auf Netflix gestartet ist. Seitdem ist die Serienkiller-Serie mit Gossip Girl-Star Penn Badgley zu einem der größten Hits des Streamers avanciert und hat über vier Staffeln zahlreiche Fans mit ihren mörderischen Geschichten in den Bann gezogen. In wenigen Tagen soll die Show mit einer letzten 5. Staffel ihr Ende finden.

You Staffel 5 beendet einen von Netflix' größten Serien-Hits nach sieben Jahren

Die Thriller-Serie dreht sich um Joe Goldberg (Badgley), der zu Beginn von You in einer Buchhandlung arbeitet und nach außen wie ein charmanter und netter Typ von nebenan wirkt. Eigentlich ist Joe jedoch ein skrupelloser Serienkiller, der Frauen dahingehend manipuliert, sich in ihn zu verlieben, ihnen nachstellt – und sie tötet.

In der 5. Staffel soll Joes Geschichte nun ihr mörderisches Ende finden. Die offizielle Synopsis der finalen Season lautet wie folgt:

In der epischen fünften und letzten Staffel kehrt Joe Goldberg nach New York zurück, um sein Glück zu genießen... bis sein perfektes Leben von den Geistern seiner Vergangenheit und seinen eigenen dunklen Sehnsüchten bedroht wird.



Schaut euch hier den Trailer zu You Staffel 5 an:

You: Du wirst mich lieben - S05 Trailer (Deutsch) HD

Neben Penn Badgley werden unter anderem folgende Darsteller:innen in der Finalstaffel von You zu sehen sein:

Wann kommt You Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel von You wird am 24. April 2025 auf Netflix erscheinen. Die finale Season umfasst zehn Episoden. Diese werden alle auf einen Schlag beim Streamer zur Verfügung stehen.

