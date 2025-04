Der Gärtner, Black Mirror und Adolescence hatten keine Chance gegen den neuen Platz 1 bei Netflix – das ist der neue Crime-Thriller

Ein schwedischer Kriminal-Thriller hat den Top-Platz in den Netflix-Charts übernommen und lässt damit Der Gärtner, Black Mirror und Adolescence hinter sich.

In letzter Zeit dominieren bei Netflix nicht immer die mit exorbitanter Promotion vorbereiteten Titel, sondern kleine Schleicher-Hits, die niemand hat kommen sehen. So war es zuletzt bei der britischen Miniserie Adolescence und bei der spanischen Serienkillerserie Der Gärtner.

Nun heißt es: Vorhang auf und Treppenspitze freimachen für den schwedischen Crime-Thriller Die Glaskuppel, der jetzt auf Platz 1 der Serien-Charts des Streamers steht.

Die Glaskuppel bei Netflix: Darum geht es in der neuen Thriller-Serie

Nach dem Tod ihrer Adoptivmutter kehrt die Kriminologin Lejla (Léonie Vincent) in ihre (fiktive) Heimatstadt Granås zurück. Dort wartet nicht nur ein Fall auf die Ermittlerin, der sie an ihre eigene Kindheit erinnert, sondern auch eine Horde an inneren Dämonen. Aufzuklären ist die Entführung eines Mädchens namens Alicia (Minoo Andacheh), die dem Kindheitstrauma von Lejla nicht unähnlich scheint. Kann es sein, dass derselbe Täter all die Jahre später erneut am Werk ist? Wie sich herausstellt, birgt die schwedische Kleinstadt viel mehr Geheimnisse, als man sich hätte träumen lassen.

Hinter dem vorlagenlosen Format verbirgt sich die schwedische Kriminalautorin Camilla Läckberg, die man unter anderem für die Fjällbacka-Reihe kennt, zu der Romane wie Die Totgesagten zählen. Wie Variety im vorletzten Jahr berichtete, soll auch ihr Nordic-Noir-Buch The Golden Cage in Serienform gebracht werden. Ob sie dann wieder persönlich das Drehbuch schreibt, ist noch nicht bekannt.

Auch interessant:

So sieht die Top 10 der Serien aktuell bei Netflix aus

Die Glaskuppel ist seit dem 15. April 2025 bei Netflix und umfasst sechs Episoden. Mit einer 2. Staffel vom Crime-Thriller Die Glaskuppel sollte man übrigens nicht rechnen, da es sich um eine Miniserie handelt.