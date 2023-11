In 7 Tagen kehrt die beste Monsterfilm-Reihe zurück und nach 36 Godzilla-Filmen ist jetzt alles anders

In einer Woche ist es so weit: Dann startet Godzilla Minus One in den deutschen Kinos. Nach über 60 Jahren Godzilla-Geschichte geht der Monsterfilm einen anderen Weg.

Zwischen Marvel, DC und anderen Franchises geht der Riese manchmal fast unter. Aber kaum ein Kinoheld ist seit so langer Zeit so beliebt wie die atomare Riesenechse Godzilla. Trotz ihrer desaströsen Ausrutscher. In den USA plättet er in seinem eigenen Universum Städte und wurde jüngst sogar ein US-Serienheld. Im Heimatland Japan bleibt seine Popularität ungebrochen.

Nachdem er mit Shin Godzilla 2016 einen der radikalsten und besten Monsterfilme seit langer Zeit anführte, kehrte der König der Kaiju dieses Jahr mit Godzilla Minus One zurück. Seit drei Wochen regiert er über die japanischen Kino-Charts und nächste Woche nimmt er die hiesigen Kassen in Angriff. Vor Kurzem wurde anlässlich dessen ein weiterer deutscher Trailer veröffentlicht.



Schaut euch den deutschen Trailer für Godzilla Minus One an:



Godzilla Minus One - Trailer (Deutsch) HD

Godzilla Minus One hat ein ungewöhnliches Konzept

Im Trailer sieht man Stadtruinen, für die Godzilla ausnahmsweise nicht verantwortlich ist. Minus One spielt in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als zahlreiche japanische Großstädte in Trümmern liegen. Damit handelt es sich beim neuen Auftritt um das erste Prequel der Reihe, das sich noch vor Godzilla aus dem Jahr 1954 abspielt. Der historische Hintergrund gibt dem ganzen einen neuen Twist. Japan liegt am Boden und dann taucht auch noch eine Riesen-Echse auf, um nachzutreten.

Mit dieser ungewöhnlichen Geschichte sowie einigen gigantischen Monster-Action-Einlagen heimste Godzilla Minus One überwiegend positive Kritiken ein. In der Kritik der Variety wird der Film sogar einer der "Höhepunkte der Reihe" gefeiert. Er tritt in große Fußstapfen. Der letzte japanische Godzilla-Film, Shin Godzilla, verpasste der Reihe eine schonungslose Verjüngungskur. Gleichzeitig wagte Co-Regisseur und Autor Hideaki Anno einen gelungenen Balance-Akt zwischen spektakulären Zerstörungsorgien und Verweisen auf die jüngere japanische Geschichte, speziell die Folgen des Tōhoku-Erdbebens 2011.

Sein Nachfolger auf dem Regie-Stuhl heißt Takashi Yamazaki und er bringt die nötige Erfahrung mit. Einer seiner bekanntesten Filme ist die Kamikaze-Story Eternal Zero - Flight of No Return und die Hauptfigur von Godzilla Minus One ist ebenfalls ein ehemaliger Kamikaze-Pilot, der unter seinem Verhalten im Krieg leidet.



Der Monsterfilm startet nächste Woche im Kino



Godzilla Minus One startet am 1. Dezember in den deutschen Kinos. Darüber hinaus könnt ihr gerade bei Apple TV+ die neue Serie Monarch: Legacy of Monsters streamen, die aus dem amerikanischen Godzilla-Universum stammt und keine Story-Verbindung zum japanischen Blockbuster hat.