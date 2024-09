In 7 Tagen startet der kontroverseste Sci-Fi-Film des Jahres: Es ist das vielleicht letzte Werk einer absoluten Legende

Eine ambitionierte Sci-Fi-Fabel, die in Cannes durchwachsen besprochen wurde, kommt jetzt regulär ins Kino: Francis Ford Coppolas mutmaßliches Abschlusswerk Megalopolis.

Filmemacher Francis Ford Coppola (Der Pate, Apocalypse Now) muss niemandem mehr etwas beweisen. Und trotzdem war es ihm ein Herzenswunsch, ein seit 47 Jahren geplantes Projekt noch auf die Kinoleinwand zu bringen. Nach 120 Millionen US-Dollar aus der eigenen Tasche, erheblichen Schwierigkeiten einen Verleiher zu finden, einigen Negativschlagzeilen über die Dreharbeiten und einer durchwachsen besprochenen Premiere in Cannes ist es nun so weit:

Die Sci-Fi-Fabel Megalopolis mit Star Wars-Star Adam Driver in der Hauptrolle kommt regulär in die deutschen Kinos. Schon in einer Woche ist es so weit.

Megalopolis: Der kontroverseste Sci-Fi-Film des Jahres feiert in 7 Tagen Deutschlandpremiere

Inspiriert vom fallenden Imperium Roms und dem politischen Klima in den Vereinigten Staaten erzählt Megalopolis vom genialen Architekten Cesar Catilina (Driver). Während er die Großstadt New Rome mit einem neuartigen Material namens Megalon als innovative Metropole neu errichten möchte, stellt sich sein Erzfeind Bürgermeister Cicero (Giancarlo Esposito) mit aller Kraft dagegen. Nach Bedeutung suchend gerät dann auch noch Ciceros Tochter Julia (Nathalie Emmanuel) zwischen die Fronten der beiden Männer, als sie sich in Catilina und seine Vision verliebt.

Gleichzeitig buhlen die sensationalistische Nachrichtensprecherin Wow Platinum (Aubrey Plaza) und Catilinas geltungsbedürftiger Cousin Clodio Pulcher (Shia LaBeouf) aus dem Dunstkreis des mächtigen Bänkers Hamilton Crassuss III. (Jon Voight) um Einfluss in der sich verändernden Megametropole.

Kleine Warnung an Sci-Fi-Fans: Erwartet kein Popcornkino mit spannendem Zukunftsabenteuer. Gleich die Titelkarte zu Beginn betitelt Francis Ford Coppolas Megalopolis als "Fabel". Dementsprechend metaphorisch sind gewisse "Superkräfte" im Film zu verstehen. Der heute 85-jährige Filmemacher verarbeitet mit seinem vermutlich letzten Werk verschiedene Gedanken zu Themen wie Kunst, Kultur und Gesellschaft, wobei er sich der Bildsprache von Monumentalfilmen und Sci-Fi-Epen bedient.

Wann genau kommt Megalopolis in die deutschen Kinos?

Megalopolis marschiert am 26. September 2024 in die hiesigen Lichtspielhäuser und nimmt 138 Minuten in Anspruch, sofern ihr nicht wie Adam Drivers Filmfigur die Fähigkeit besitzt, die Zeit anzuhalten.