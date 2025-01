In 75 Ländern auf Platz 1 bei Amazon Prime: Die Fortsetzung einer der erfolgreichsten Filmreihen des Streamers

Die Amazon-Charts werden seit Tagen vom neuesten Teil eines ihrer größten Hits dominiert: Die Bestseller-Adaption Culpa Tuya – Deine Schuld setzt die Erfolgsreihe fort.

Die spanische Bestseller-Adaption Culpa Mia – Meine Schuld mauserte sich 2023 zum riesigen Überraschungs-Hit auf Amazon Prime Video und sorgte nach Erscheinen für rekordverdächtige Streaming-Zahlen. Nun hat mit Culpa Tuya – Deine Schuld die heiß erwartete Fortsetzung den Streamer erreicht und kann dort an den Mega-Erfolg des ersten Teils anknüpfen.

Culpa Tuya – Deine Schuld dominiert seit Tagen die Streaming-Charts bei Amazon

Seit der Veröffentlichung des Liebesdramas am 27. Dezember 2024 auf Prime Video hält sich Culpa Tuya – Deine Schuld in zahlreichen Ländern in den Streaming-Charts. Aktuell steht die Fortsetzung der heißen Romanze zwischen Nick (Gabriel Guevara) und Noah (Nicole Wallace) laut Flixpatrol in ganzen 75 Ländern auf Platz 1 der Film-Charts, darunter auch in Deutschland.

Nachdem Noahs und Nicks Eltern in Culpa Mia alles daran gesetzt haben, das Paar auseinanderzubringen, prasselt in Culpa Tuya der Ernst des Lebens auf die beiden ein. Während Nick einen neuen Job beginnt, startet Noah mit dem Studium. Die Veränderungen bringen für beide neue Zukunftsvisionen mit sich, die zusätzlich von den Geistern der Vergangenheit erschüttert werden, als eine rachsüchtige Ex-Freundin von Nick auf den Plan tritt und in die Karten seiner Mutter spielt ...

Culpa Tuya: Deine Schuld - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Culpa-Saga geht mit 2 Filmen bei Amazon weiter

Die Adaption der Bestseller-Reihe von Mercedes Ron, die zuerst auf der für Fanfictions bekannten Plattform Wattpad veröffentlicht wurde, hat mit Teil 2 noch längst nicht ihr Ende gefunden. Mit Culpa Nuestra – Unsere Schuld steht bereits der dritte Teil der Culpa-Saga in den Startlöchern, der noch 2025 auf Prime Video erscheinen soll.

Darüber hinaus dürfen sich Fans auf noch einen weiteren Film aus dem Culpa-Universum freuen. Dieser stellt jedoch nicht etwa den vierten Teil der Reihe dar. Stattdessen handelt es sich um ein englischsprachiges Remake von Culpa Mia, das die Handlung des spanischen Hits nach London verfrachtet. Dieses kommt bereits am 13. Februar 2025 zu Amazon.

So sehen die Film-Charts bei Amazon Prime Video aktuell aus:

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.