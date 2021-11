Noch dieses Jahr bei Netflix: Leonardo DiCaprios Sci-Fi-Komödie sieht aus wie der unterhaltsamste Film des Jahres

Netflix veröffentlicht bald einen Science-Fiction-Film mit Leonardo DiCaprio. Der Trailer zur Katastrophen-Komödie sieht extrem unterhaltsam und originell aus.

Netflix behält eine Tradition bei: Pünktlich zu Weihnachten veröffentlicht der Streamingdienst teure Blockbuster mit Topstars. Auf Bright mit Will Smith und Birdbox mit Sandra Bullock folgte letztes Jahr The Midnight Sky mit George Clooney. Dieses Jahr ist Leonardo DiCaprio mit Don't Look Up dran. Im ersten langen Trailer entfaltet sich der ganze Desaster-Irrsinn, den sich The Big Short-Regisseur für seine Sci-Fi-Comedy ausgedacht hat.

Bald bei Netflix: Der vielversprechende neue Trailer zu Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio

Dont Look up - Trailer 2 (English) HD

Er scheint sich eine Katastrophe vorzustellen, die mit demselben Gleichmut behandelt wird wie die Klimakatastrophe und die Corona-Pandemie. Das sieht in dem stargespickten Trailer einfach sagenhaft unterhaltsam aus. Eine fuchsteufelswilde Jennifer Lawrence trifft hier auf eine aalglatte Meryl Streep. Leonardo DiCaprio kehrt nach zweijähriger Drehpause als nervöser, duckmäuserischer Wissenschaftler zurück. Er führt einen kurzen Dialog mit Sängerin Ariana Grande. Irgendwann schauen noch Timothée Chalamet und Cate Blanchett vorbei.

Armageddon + The Big Short: Worum geht es in Leonardo DiCaprios neuem Netflix-Film?

McKay fing mit Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy an und hat inzwischen Werke wie The Big Short und Vice - Der zweite Mann abgeliefert, die auch bei den Oscars Anklang fanden.

Der Plot seines neuen Science-Fiction-Films klingt ungewöhnlich, wie eine Mischung aus Medien-, Politik- und Gesellschaftssatiren wie The Ides of March - Tage des Verrats, The Big Short und Armageddon - Das jüngste Gericht. Denn Don't Look Up handelt von zwei Wissenschaftlern (DiCaprio und Lawrence), die herausfinden, dass ein Meteorit innerhalb von sechs Monaten die Erde treffen wird. Um die Welt zu warnen, starten sie eine Presse-Tour, doch dabei stoßen sie auf ein unempfängliches Publikum.

Wann genau startet Don't Look Up bei Netflix?

Exakt ab dem 24. Dezember 2021 läuft Don't Look Up bei Netflix in Deutschland.

