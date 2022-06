In vergessenem Fantasy-Film: Kristen Stewart hat Chris Hemsworth ins Gesicht geschlagen und es hat ihn gar nicht gestört

Vor dem Kinostart von Thor 4: Love and Thunder blickt Chris Hemsworth auf seine Karriere zurück und erinnert sich dabei an eine ganz besondere Szene, die er mit Kristen Stewart gedreht hat.

Chris Hemsworth ist aktuell in aller Munde. Das hat zwei sehr konkrete Gründe. Auf der einen Seite wurde letzte Woche sein neuer Netflix-Film, Der Spinnenkopf, veröffentlicht. Auf der anderen Seite kündigt sich der Kinostart von Thor 4: Love and Thunder an. Bereits in wenigen Tagen erobert das neue Marvel-Blockbuster die Kinos.

Im Interview mit GQ blickt Hemsworth auf seine ikonischsten Rollen zurück und plaudert aus dem Nähkästchen. Dabei kommt er auf die Dreharbeiten zum Fantasy-Blockbuster Snow White and the Huntsman zu sprechen, bei denen er von Kristen Stewart einen Schlag ins Gesicht erhalten hat. Böses Blut ist allerdings nicht geflossen.

Chris Hemsworth erinnert sich an den intensivste Snow White and the Huntsman-Moment mit Kristen Stewart

Als Hemsworth auf die Szene angesprochen wird, antwortet er scherzend:

Ich war mehr darüber verärgert, dass sie damit bei dem Take nicht weitergemacht hat. Sie hat mich geschlagen und sagte sofort: 'Oh mein Gott, das tut mir so Leid!'

Dem fügt er hinzu:

Ich dachte mir nur: 'Das wäre der perfekteste, ehrlichste Take geworden, den wir je gedreht hätten.' Ich glaube, sie war mehr darüber verärgert als ich.

Nachfolgend könnt ihr euch das komplette Interview anschauen.

Rückblickend wirkt es, als gehört Snow White and the Huntsman zu den vergessenen Filmen in Hemsworths Karriere. Im Gegensatz zu Stewart ist er aber tatsächlich nochmal in die Märchenwelt zurückgekehrt und hat als Hauptdarsteller The Huntsman & The Ice Queen angeführt, der eine Mischung aus Prequel und Sequel ist.

Thor 4: Love and Thunder startet am 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos.

Wie hat euch Snow White and the Huntsman gefallen?