Indiana Jones 5: Der erste Trailer zu Harrison Fords emotionalem Abschied ist da

Der erste Trailer zu Indiana Jones 5 ist endlich da. Ein letztes Mal kehrt Harrison Ford in der Rolle des titelgebenden Archäologen. Auch einen Titel hat der Blockbuster jetzt.

Schon ewig warten wir auf Indiana Jones 5. Bereits Anfang der 2010er Jahre gab es erste Gerüchte zu der Fortsetzung. Spätestens nach dem Kauf von Lucasfilm durch Disney 2012 war klar, dass ein fünfter Teil der Abenteuerreihe kommen wird – und trotzdem mussten wir überraschend lange auf die Rückkehr von Harrison Ford warten.

Viermal wurde der Kinostart von Indiana Jones 5 verschoben, ganz zu schweigen von dem Chaos hinter den Kulissen, das schlussendlich dazu führte, dass Regisseur Steven Spielberg dem Projekt den Rücken kehrte. Doch jetzt ist es endlich so weit: Der erste Trailer zu Indiana Jones 5 bereitet den Kinostart im Sommer 2023 vor. Außerdem ist nun der offizielle Titel bekannt: Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Der erste Trailer zu Indiana Jones 5 mit Harrison Ford

Indiana Jones and the Dial of Destiny - Trailer 1 (Englisch)

Ein letztes Mal greift Harrison Ford zu Hut und Peitsch und sucht einen Schatz. Dieses Mal finden wir uns in den 1960er Jahren wieder. Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund des Wettlaufs ins All – und bringt die Nazis als Gegenspieler zurück. Indy ist jedoch nicht allein. Unterstützung erhält er von seinem Patenkind, Helena.

Phoebe Waller-Bridge gibt in Indiana Jones 5 ihr Indy-Debüt

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Indiana Jones 5 mit Harrison Ford

Gespielt wird Helena von Phoebe Waller-Bridge, die vor allem durch die gefeierte Amazon-Serie Fleabag bekannt ist. Zudem war sie auch schon im bei Lucasfilm beheimateten Star Wars-Universum unterwegs. In Solo: A Star Wars Story erweckte sie den schlagfertigen Droiden L3-37 zum Leben und zettelte eine Droiden-Rebellion an.

Inszeniert wurde Indy 5 von James Mangold. Im Lauf seiner Karriere hat Mangold die unterschiedlichsten Genres erforscht. Er kennt sich mit Superhelden (Logan) genauso gut aus wie mit Oscar-Dramen (Walk the Line). In seiner Filmografie finden sich Thriller (Cop Land), Western (Todeszug nach Yuma) und Actionkracher (Knight and Day), ganz zu schweigen von dem großartigen Rennsportfilm Le Mans 66.

Indiana Jones 5 startet am 29. Juni 2022 in den deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Indiana Jones 5?