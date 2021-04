Indiana Jones in brillantem 4K genießen: Alle 4 Filme in einer super schicken Edition - streng limitiert

Alle Indiana Jones-Fans können sich jetzt eine neue Komplettbox vorbestellen, die alle Filme in edlen 4K-Steelbooks vereint. Wegen der Limitierung solltet ihr lieber nicht zu lange warten.

Mit der Indiana Jones-Filmreihe haben George Lucas und Steven Spielberg Blockbustergeschichte geschrieben und Harrison Ford eine Paraderolle beschert. Für alle Fans des Franchise fällt dieses Jahr am 10. Juni Weihnachten und Geburtstag zusammen. Dann erscheinen die 4 Indiana Jones-Filme in einer neuen 4K-Komplettbox, mit jedem Film in einem einzelnen schicken Steelbook.

Sichert euch Indiana Jones 1-4 in 4K - mit einem schönen Bonus

Bei Amazon ist die Kollektion mit Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones und der Tempel des Todes, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels direkt an die Spitze der Verkaufscharts geschossen. Daher solltet ihr nicht zu lange warten, wenn ihr euch ein limitiertes Exemplar dieser Edition sichern wollt.

© Amazon/Paramount Indiana Jones-Collection in 4K-Steelbooks

Alle Filme der Reihe sind in strahlender 4K-Qualität und im Original mit einer Dolby-Atmos-Tonspur sowie auf Deutsch in Dolby TrueHD 5.1 enthalten. Dazu kommt noch reichlich Bonusmaterial auf Extra-Discs, wie das Bild zur Collection zeigt.

Für alle nostalgischen Indiana Jones-Fans ist bei Jäger des verlorenen Schatzes neben der neuen Synchronisation auch die deutsche originale Kino-Synchronisation enthalten. In welchem Tonformat diese vorliegt, ist noch nicht bekannt. Früher war sie nur in Stereo abgemischt.

Die bestmögliche Bildqualität zuhause mit 4K-Blu-rays

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer und selbst ältere Filme wie die ersten drei Indiana Jones-Teile erstrahlen dank 4K in ganz neuem Glanz.

