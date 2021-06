Indiana Jones-Neuauflage: Die wichtigsten Infos zur brandneuen 4K-Collection

Während wir dem Kinostart von Indiana Jones 5 entgegenfiebern, erscheinen die ersten vier Teile der Kultreihe mit Harrison Ford in einer wunderschönen 4K-Collection. Hier findet ihr alle wichtigen Details dazu.

Indiana Jones ist wieder in aller Munde. Aktuell finden die Dreharbeiten für den fünften Teil der Reihe statt. Harrison Ford kehrt erneut als charmanter Archäologe mit Hut und Peitsche zurück, um sich in ein neues Abenteuer zu stürzen.

Während wir gespannt auf Indys Rückkehr auf die große Leinwand warten, bringt Paramount eine neue Heimkinoveröffentlichung der ersten vier Indiana Jones-Filme heraus. Das Besondere: Ab morgen sind sie erstmals in bester 4K-Qualität verfügbar.

Die Indiana Jones 4K-Collection: Was ist der Vorteil?

Die 4K Ultra HD Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format fürs Heimkino. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details, bessere Kontraste, schärfere Hintergründe und flüssigere Bewegungsabläufe. Noch nie konntet ihr Harrison Fords panisches Gesicht so gut erkennen, wenn er zu Beginn von Jäger des verlorenen Schatzes vor der riesigen Steinkugel wegrennt.

Aufwendige Bildrestauration

Im Fall der Indiana Jones-Filme wurde bei der Restauration auf 4K-Scans der Originalnegative zurückgegriffen. Regisseur Steven Spielberg hat den Transfer selbst überwacht, damit die neuen Versionen so nah wie möglich an der Kinoerfahrung sind. Jetzt liegen die Filme in 4K Ultra HD mit Dolby Vision und HDR-10 vor.

Hier könnt ihr den Trailer zur Indiana Jones 4K-Collection schauen:

Indiana Jones - 4K UHD Trailer (English) HD

Aufwendige Tonrestauration

Dazu kommt eine englische Tonspur mit Dolby Atmos und eine deutsche Synchronisation mit Dolby TrueHD 5.1. Abgemischt wurde in den Studios von Skywalker Sound unter der Leitung von Ben Burtt, der für Indiana Jones und der letzte Kreuzzug einen seiner drei Oscars für den Besten Tonschnitt erhalten hat.

Wie bei vielen Veröffentlichungen dieser Art sind die Verantwortlichen nochmal zum Ursprung zurückgekehrt, bevor die Filme für das 4K-Upgrade aufbereitet wurden. Für alle Fans der ersten deutschen Synchronfassung von Jäger des verlorenen Schatzes gibt es einen schönen Bonus: die damalige Kino-Synchronisation.

Blu-ray-Zugabe und Bonusmaterial der Box

Zusätzlich zu den 4K Ultra HD Blu-rays sind die Filme in der neuen Indy-Box auch in den normalen HD-Fassungen auf Blu-ray enthalten. Dazu gesellen sich sieben Stunden Bonusmaterial – die perfekte Vorbereitung auf den nächsten Teil, der am 28. Juli 2022 in die Kinos kommt.

Was kostet die Indiana Jones 4K-Collection?

Die Indiana Jones 4K-Collection erscheint morgen in zwei verschiedenen Versionen, die sich preislich ein ganzes Stück unterschieden.

In unserer Galerie könnt ihr euch beide Versionen im Detail anschauen. Zuerst haben wir euch die einzelnen Steelbooks aufgereiht. Jeder Film hat ein eigenes, neues Artwork erhalten, das zur Aufmachung der Box passt. Danach findet ihr die DigiPak-Version.

© Paramount © Paramount © Paramount © Paramount © Paramount © Paramount © Paramount © Paramount

Darüber hinaus stehen alle vier Filme ab dem 10. Juni 2021 als 4K HDR Download bei den gängigen Streaming-Anbietern mit diversen Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung.

Alternativen zur Indiana Jones 4K-Collection

Wenn ihr kein Gerät zum Abspielen von 4K Ultra HD Blu-rays besitzt, aber trotzdem in den Genuss der Indiana Jones-Filme kommen wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nach wie vor erhältlich ist zum Beispiel die vor ein paar Jahren erschienene Blu-ray-Box.

Darüber hinaus könnt ihr die Filme aktuell mit Prime-Abo streamen:

Drei der vier Indiana Jones-Filme (Teil 2, 3 und 4) befinden sich außerdem momentan im Netflix-Katalog.

Die Indiana Jones-Filme bleiben großartige Abenteuerfilme

Auch 40 Jahre nach seinem ersten Leinwandauftritt gehört der von Harrison Ford verkörperte Archäologe zu den coolsten und ikonischsten Figuren der Kinogeschichte. Staub angesetzt hat er keineswegs. Im Gegenteil: Durch die polierte 4K-Collection kommen Details zum Vorschein, die ihr bisher nie im Heimkino wahrgenommen habt.

