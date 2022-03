Horror-Highlight mit Grey's Anatomy-Star: Noch nie war die Liebe einer Mutter so gruselig

Sandra Oh ist für ihre Rollen in Grey's Anatomy und Killing Eve bekannt. Nun führt sie einen neuen Horrorfilm an. Der erste Trailer zu Umma sieht dezent verstörend aus.

Nachdem wir dieses Jahr mit Scream bereits einen Horror-Blockbuster auf der Leinwand begrüßen konnte, kündigt sich mit Umma einer jener Vertreter des Genres an, der noch entdeckt werden will. Im ersten Trailer machen übernatürliche Ereignisse und die Angst vor der Mutter Grey's Anatomy-Star Sandra Oh sehr zu schaffen. Scream 5 schon jetzt bei Amazon bestellen Zu Amazon Horror-Rückkehr Der Titel ist somit Programm: Umma ist das koreanische Wort für Mutter. Die von Oh gespielte Amanda ist selbst eine Mutter, die ein ruhiges Leben mit ihrer Tochter auf einer Farm führt. Der Grauen beginnt erst, als Amandas eigene Mutter auf den Plan tritt und das vermeintliche Idyll zum Einsturz bringt. Mehr Eindrücke verschafft der Trailer. Der erste Horror-Trailer zu Umma mit Sandra Oh Umma - Trailer (English) HD Bei Umma handelt es sich um das Langfilmdebüt von Iris K. Shim, die zuvor diverse Kurzfilmprojekte und eine Dokumentation umgesetzt hat. Regieerfahrung konnte sie u.a. als Assistentin von Martin Campbell am Set des Actionfilm The Foreigner sammeln. Nun stellt sie ihr Können bei ihrem ersten großen Kinofilm unter Beweis. Das Poster zu Umma sieht auf alle Fälle unheimlich aus: © Sony Umma Oh kommt derweil von mehreren Animationsfilmen. Mit Die bunte Seite des Monds, Raya und der letzte Drache und Rot war sie zuletzt für Netflix, Disney und Pixar tätig. Zudem gehört sie nach wie vor zum Cast der gefeierten Thriller-Serie Killing Eve. In Umma findet sie heraus, ob die Liebe einer Mutter wirklich niemals endet. Horror-Highlight: Warum der neue Scream-Film so großartig ist In den USA erscheint der von Horrormeister Sam Raimi produzierte Film am 18. März 2022. Wann und wie Umma nach Deutschland kommt, steht aktuell noch nicht fest. Podcast: Die größten Streaming-Filme 2022 Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr einige Highlight auf uns. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geben wir euch einen Überblick. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Vom Fantasy-Blockbuster über einen Science-Fiction-Kracher bis hin zu nächsten Martin Scorsese-Epos: 2022 kommen viele große Filme mit Stars wie Ryan Reynolds, Ana de Armas und Tom Hanks bei Netflix, Disney+ und Co. auf uns zu. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Überzeugt euch der Umma-Trailer mit Sandra Oh?