Ist Fast & Furious 10 der letzte Teil? Fast 11 kommt definitiv und selbst danach will Vin Diesel weitermachen

Wie geht es nach Fast & Furious 10 weiter? Das Action-Franchise mit Vin Diesel steuert auf ein klar gesetztes Ende zu. Teil 11 kommt sicher. Und danach? Wir können mit allem rechnen.

Eine Welt ohne Fast and Furious ist möglich, aber sinnlos. Am Mittwoch ist der zehnte Teil der Action-Reihe gestartet. Fast X soll aber noch lange nicht der letzte Film mit Vin Diesel als Dom Toretto sein.

Wie geht es weiter? Aktuell gibt es zwei Versionen für die Zukunft von Fast and Furious. Wir stellen beide vor plus eine Bonus-Möglichkeit.

Möglichkeit 1: Fast and Furious 11 wird der endgültige Abschluss des Franchise

Wann startet Fast & Furious 11? Als aktueller Termin steht das Jahr 2024. Ob der Start eingehalten werden kann, ist aber fraglich. Im Jahr 2020 verkündete Fast-Pate Vin Diesel seinen ursprünglichen Plan: Die Tuner-Saga sollte mit einem zweigeteilten Finale nach Avengers-Art enden. Erst würde Fast 10 erscheinen und kurz danach Fast & Furious 11 als direkter, lückenloser Nachfolger, der die Reihe beschließt. Zwischenzeitlich hieß es, Fast 10 und 11 würden direkt nacheinander gedreht. Das ist aber nicht der Fall. Erst im April wurde Louis Leterrier auch als Regisseur von Teil 11 bestätigt .

Offiziell besteht der 11-Filme-Plan aber weiterhin, was bedeuten würde: Nach Fast 10 kommt nur noch ein einziger Teil. Aber ...

Möglichkeit 2: Fast and Furious 11 und (!) 12 sind unterwegs

Bei der Weltpremiere von Fast and Furious 10 ließ Diesel eine kleine Bombe platzen : Als er begonnen habe, den Film zu drehen, hätte das Studio Universal gefragt, ob er sich einen Zweiteiler vorstellen könne. Aber: "Als das Studio diesen Film gesehen hat, sagten sie, 'Könnt ihr aus dem Finale eine Trilogie machen?'" Natürlich könnte Vin Diesel das.

Das würde bedeuten: Auch Fast and Furious 12 kommt. Bestätigen wollte der Star dies aber nicht. Er werde Ärger bekommen, sagte er.

Möglichkeit 3 (Bonus): Vin Diesel hört erst auf, Fast and Furious-Filme zu drehen, wenn die Welt untergeht

Es ist schwer vorstellbar, dass Fast and Furious endet, solange Vin Diesel atmet. Zu sehr sind die Stars mit dem Franchise verknüpft. Zu gut laufen selbst die schwächeren Teile in den Kinos. Es gibt nüchtern betrachtet keinen Grund, Fast and Furious zu begraben. Außer: Alles muss irgendwann mal enden. Aber irgendwann, das ist eben in weiter Ferne. Sollte Vin Diesel in 6 Jahren aus heiterem Himmel an irgendeinem Roten Teppich Fast and Furious 13 ankündigen, würde das jedenfalls niemanden überraschen.

Worum geht es in Fast and Furious 10?

Dom Toretto (Vin Diesel) und seine Crew sind in der Vergangenheit so mancher Gefahr in ihren Autos davongefahren. Doch nun schält sich ein Gegner aus den Schatten der Vergangenheit, der auf blutige Rache aus ist: Er will die "Familie" zerstören und alles vernichten, was Dom lieb und teuer ist.



Was die Autokünstler in Fast & Furious Five nämlich nicht wussten: Der von ihnen ausgeschaltete brasilianische Drogenbaron Hernan Reyes, dessen Imperium sie zerstörten, hatte einen Sohn, der alles mit ansah: Dante (Jason Momoa). Und der hat in den letzten zwölf Jahren an einem Masterplan getüftelt, um Dom heimzuzahlen, was sie ihm angetan haben. Dieser Vergeltungsschlag verteilt seine motorisierten Feinde über den gesamten Globus: von Los Angeles, nach Rom und London bis über Brasilien, Portugal und die Antarktis.

Fast and Furious 10 läuft seit dem 17. Mai in den deutschen Kinos.