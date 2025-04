J.J. Abrams kehrt endlich mit neuer Serie zurück: Trailer verspricht aufregenden Crime-Thriller mit Lost-Star

Was macht eigentlich J.J. Abrams? In den vergangenen Jahren ist es überraschend ruhig um den Regisseur hinter den Wiederbelebungen von Star Wars und Star Trek geworden. Jetzt kehrt er zurück.

Vor der Pandemie war J.J. Abrams einer der größten Blockbuster-Regisseure überhaupt. Star Wars, Star Trek und Mission: Impossible – bei gleich drei großen Franchises hat er seinen Fußabdruck hinterlassen. In den zwei erstgenannten inszenierte er jeweils sogar zwei actiongeladene Abenteuer in den Weiten des Weltraums.

Doch seit dem 2019 erschienen Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers hat Abrams keinen neuen Film gedreht. Nun meldet er sich endlich zurück – zumindest in seiner Funktion als Serienschöpfer, Drehbuchautor und Produzent. Abrams hat nämlich in den vergangenen Jahren mit LaToya Morgan an der Serie Duster gearbeitet.

Trailer zu Duster: Blockbuster-Gigant J.J. Abrams meldet sich mit Crime-Thriller im Fernsehen zurück

Kein Sternenkrieg und auch keine unmöglichen Missionen: Die Geschichte von Duster entführt in die 1970er Jahre und stellt uns den erfahrenen Fluchtwagenfahrer Jim (Josh Holloway) vor, der für ein Verbrechersyndikat im Südwesten der USA arbeitet. Schon bald soll er jedoch die Fronten wechseln, als ihn die FBI-Agentin Nina (Rachel Hilson) ausfindig macht und für ihren Arbeitgeber als Undercover-Agent rekrutiert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Duster schauen:

Duster - S01 Trailer (English) HD

Ausgehend vom Trailer erwartet uns mit Duster ein knalliger Crime-Thriller, der sich nicht allzu ernst nimmt und mit einigen schrägen Figuren aufwartet, die mit mehr Glück als Verstand durch den kriminellen Wahnsinn kommen. Das sorgt zumindest dafür, dass die Vorschau mit flotten Sprüchen und jeder Menge Tempo daherkommt.

LaToya Morgan war in der Vergangenheit als Drehbuchautor in Serien wie The Walking Dead, Into the Badlands und Turn involviert. Auch J.J. Abrams bringt einiges an Erfahrung in diesem Bereich mit. Nicht zuletzt hat er sich vor seiner Blockbuster-Karriere durch TV-Hits wie Felicity, Alias, Lost und Fringe einen Namen gemacht.

Neuer Crime-Thriller mit einer ordentlichen Portion Action im Gepäck: Wann startet Duster im TV?

Die 1. Staffel von Duster feiert am 15. Mai 2025 ihre Premiere bei dem Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) und umfasst insgesamt acht Episoden. Wann der Crime-Thriller zu uns nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Neben Josh Holloway und Rachel Hilson gehören Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna, Martinez Benjamin und Charles Watson zum Cast.