Jackie Chan vs. Arnold Schwarzenegger: Actionlegenden kämpfen in neuem Trailer

Wer abgedrehte Fantasy-Action voll chinesischer Extravaganz sehen will, ist bei The Iron Mask genau richtig. Obendrauf gib es ein Duell der Actionlegenden Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger.

Demnächst erscheint Journey to China: The Iron Mask Mystery, auch kurz The Iron Mask genannt, auf DVD und in den Kinos Großbritanniens. Passend dazu erschien jetzt ein neuer Trailer, der Actionfans eine ordentliche Dosis abgefahrener Bilder bietet. Unter anderem: Drachen, Flugmaschinen, Schwertkämpfe, die Seidenstraße und Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger, die sich im historischen Tower of London bekämpfen.



Das Video könnt ihr euch oben im Player und weiter unten ansehen.



The Iron Mask: Jackie Chan kämpft im Tower gegen Arnold Schwarzenegger

Der größte Blickfang und höchste Spaßfaktor im Trailer sind natürlich die beiden kämpfenden Actionhelden. Vor allem, wenn Jackie Chan mit langem Haar und Bart als Gefangener im Tower of London des 18. Jahrhunderts sitzt und Schwarzenegger den englischen (!) Rotrock mimt.



Der Trailer für The Iron Mask mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger:

Tatsächlich sind die beiden aber nicht die Protagonisten der Geschichte und auch bei weitem nicht die einzigen bekannten Stars des Ensembles. Die Besetzung der russisch-chinesischen Koproduktion wartet unter anderem auch mit Jason Flemyng, Game of Thrones-Star Charles Dance und einem letzten Wiedersehen mit dem verstorbenen Rutger Hauer auf.



The Iron Mask: Schwarzenegger & Jackie Chan auf erstem gemeinsamen Bild



Worum geht es in Journey to China: The Iron Mask Mystery?

Bei The Iron Mask handelt es sich um eine Fortsetzung des russischen Films Fürst der Dämonen, in dem Jason Flemyng bereits schon einmal die eigentliche Hauptfigur Jonathan Green spielte. Regie führte sowohl im Vorgänger als auch in Teil 2 Oleg Stepchenko.



Bizarrer erster Trailer: Journey to China - Seht Arnold Schwarzenegger auf Russisch



Fürst der Dämonen drehte sich um den Kartographen Green, der auf seiner Reise ins Herz Transsylvaniens auf allerlei Mysterien und Gefahren stieß. Im Original hieß der Film nur Viy, im Englischen Forbidden Empire, und er war eine Neuinterpretation der gleichnamigen Romanadaption aus den 60ern.



The Iron Mask führt Green nun entlang der Seidenstraße nach China, wo bösartige Herrscher, abgedrehte Steampunk-Konstruktionen und Drachen lauern. Ganz in der Tradition der Reihe bietet übrigens auch Journey to China: The Iron Mask Mystery eine Fülle an Namen. Neben der Kurzversion The Iron Mask gibt es auch die Variante Journey to China: Mystery of the Dragon Seal und Viy 2: Journey to China.



Journey to China: The Iron Mask Mystery erscheint am 20.04.2020 in den USA auf DVD und als VoD. Wann der Film in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.



Habt ihr Lust auf abgefahrene Action mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger?