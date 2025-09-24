Wer wird der nächste James Bond? Der neue 007-Regisseur will ein "frisches Gesicht" und einen Briten

Seit Daniel Craigs letztem James Bond-Film wird wieder heftig spekuliert: Wer wird der nächste 007? Regisseur Denis Villeneuve soll die Suche jetzt stark eingegrenzt haben.

Im Spionage-Kosmos von James Bond steht alles auf Kursänderung. Die kreative Kontrolle ging von langjährigen Verantwortlichen um Produzentin Barbara Broccoli komplett an Amazon MGM über und mit Denis Villeneuve (Dune) ist ein visionärer Regisseur für Bond 26 gesetzt, der sich der Traditionsmarke keinesfalls als Handwerker unterordnen lässt. Bleibt die heiß diskutierte und jede Ära wiederkehrende Frage offen: Wer erhält den ultimativen Ritterschlag und wird zum neuen 007?

Das Casting beginnt offiziell erst im kommenden Jahr. Einige Favoriten unter den spekulierten Bond-Kandidaten, darunter Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler und Jacob Elordi, sind nun aber offiziell rausgefallen. Das hat folgenden Grund:

Der nächste James Bond-Darsteller soll wieder ein Brite werden

Wie Deadline im September in Erfahrung gebracht haben will, haben Villeneuve und sein Team die Suche nach dem nächsten 007 stark eingegrenzt. Im Grunde soll alles beim Alten bleiben. Das heißt: James Bond wird weiterhin ein Mann sein und soll erneut von einem Schauspieler aus Großbritannien dargestellt werden. Damit fallen die oben genannten Kandidaten natürlich durch. Chancen haben nach wie vor UK-Stars wie Jack Lowden oder Aaron Taylor-Johnson, der neulich erst als einer der Favoriten gehandelt wurde. Sofern die bis dahin nicht sogar zu alt für den geplanten Ansatz sind.

Aktuell ist Villeneuve noch mit den Dreharbeiten zu Dune: Part Three beschäftigt, ehe er sich vollends dem englischen Agenten mit der Lizenz zum Töten widmet. Gesucht wird dann laut Deadline-Bericht nach einem "frischen Gesicht". So frisch vielleicht, dass man den nächsten James Bond höchstens von britischen Theaterbühnen kennt. Etablierte Superstars wie Tom Hardy, Idris Elba oder Henry Cavill scheinen damit ebenfalls auszuscheiden. Gut möglich, dass die meisten von euch noch nie von dem Mann gehört haben, der die nächste 007-Mission zu bestreiten hat ...

Die Dreharbeiten zum 26. James Bond-Film beginnen voraussichtlich erst 2027. Bis der neu ernannte Geheimagent auf der Leinwand erscheint, werden also noch mehrere Jahre ins Land ziehen. Jahre, in denen noch jede Menge über den nächsten Bond spekuliert werden kann.

Dieser Artikel erschien erstmals im September 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.