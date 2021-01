James Bond-Regisseur Michael Apted ist tot

Der britische Filmemacher Michael Apted ist gestorben. Neben dem James Bond-Film Die Welt ist nicht genug drehte er viele weitere bemerkenswerte Spiel- und Dokumentarfilme.

Michael Apted ist tot. Der britische Filmemacher ist am 7. Januar 2021 im Alter von 79 Jahren in Los Angeles gestorben, wie der Hollywood Reporter berichtet. Im Kino und Fernsehen hinterlässt er ein vielseitiges Schaffen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Nashville Lady, Gorky Park und James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug.

Auf Twitter verabschieden sich die James Bond-Produzent*innen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson von Michael Apted:

Mit sehr schwerem Herzen teilen wir die Nachricht von Michael Apteds Tod mit. Er war ein sehr talentierter und vielseitiger Regisseur und einzigartig in seiner Fähigkeit, sich mühelos und erfolgreich zwischen allen Genres zu bewegen. Er wurde von allen geliebt, die mit ihm arbeiteten.

Das vielseitige Schaffen von Bond-Regisseur Michael Apted

Geboren wurde Michael David Apted am 10. Februar 1941 in Aylesbury, England. Aufgewachsen ist er in der Nähe von London, wo er ab dem zehnten Lebensjahr die City of London School besuchte. An der University of Cambridge studierte er Wirtschaft und Recht. Durch aufwendige Recherchearbeiten fand er seinen Weg ins Fernsehen.



Als Regisseur war er in den 1960er Jahren an Serien wie Coronation Street beteiligt, ehe 1972 mit Das dreifache Echo sein Spielfilmdebüt vorstellte. Weitere Anerkennung erhielt er für den zwei Jahre später erschienenen Stardust. Der international Durchbruch gelang ihm 1980 mit dem von der Kritik gefeierten Biopic Nahsville Lady.

Der Film erzählt die Geschichte der US-amerikanischen Country-Sängerin Loretta Lynn und wurde 1981 für sieben Oscars nominiert, u.a. für den besten Film. Hauptdarstellerin Sissy Spacek gewann die Trophäe als Beste Hauptdarstellerin. Der 1988 erschienene Gorillas im Nebel bescherte derweil Sigourney Weaver eine Oscar-Nominierung.

Michael Apted: Von Gorky Park über Bond bis Narnia

In den 1980er Jahren sorgte Michael Apted mit einem weiteren Film für Aufsehen: Gorky Park. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Martin Cruz Smith entführt spielt in den letzten Zügen des Kalten Kriegs und erweist sich als spannender, beklemmender Thriller mit William Hurt und Lee Marvin in den Hauptrollen.

Michael Apteds größter Erfolg in den 1990er Jahren war der James Bond-Film Die Welt ist nicht genug. Es handelt sich um Pierce Brosnans dritten 007-Auftritt, der reich an Action und aufregenden Set-Pieces ist. Besonders die Eröffnungssequenz, die quer durch London führt, gehört zu den spektakulärsten der gesamten Reihe.

Darüber hinaus drehte Michael Apted Enigma, Der Mann, der die Welt veränderte und die Narnia-Fortsetzung Die Reise auf der Morgenröte. Als letzter Film steht der Agentenfilm Unlocked mit Noomi Rapace und Orlando Bloom in seiner Filmographie. Zudem inszenierte Apted einzelne Episoden von Rom, Masters of Sex und Bloodline.

Ein nicht zu unterschätzender Teil seines Schaffens findet sich nicht im Kino, sondern im Fernsehen wieder. Besonders im Dokumentarbereich hat Michael Apted mit der Up-Reihe ein bleibendes Meisterwerk geschaffen. Seit den 1960er Jahren verfolgte er das Leben von 14 Menschen aus Großbritannien. Der letzte Beitrag wurde 2019 ausgestrahlt.

