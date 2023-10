Jason Statham wird im neuen Trailer zum Imker-John Wick – und rettet Regisseur nach Superhelden-Tiefpunkt und Netflix-Dilemma

Im neuen Action-Kracher von Suicide Squad- und Bright-Regisseur David Ayer spielt Jason Statham die Hauptrolle. Schaut den ersten Trailer zu The Beekeeper, der für den Regisseur extrem wichtig sein dürfte.

Nach Action-Knallern wie End of Watch und Sabotage wagte Regisseur David Ayer mit seiner Suicide Squad-Verfilmung von 2016 den Sprung ins Superhelden-Genre. Das Ergebnis ist eine umfassende Geschichte des Scheiterns, durch die von der ursprünglichen DC-Vision des Regisseurs fast nichts mehr übrig geblieben ist.

Jetzt ist ein erster Trailer zum neuen Ayer-Actioner The Beekeeper erschienen, der oben im Player läuft. Darin spielt Jason Statham die Hauptrolle eines rachsüchtigen Imkers, der in Wirklichkeit ein getarnter Profi-Killer ist! Für Ayer dürfte der John Wick-Ersatz nach seinen letzten Arbeiten ein sehr wichtiger Film werden.

Darum geht es in The Beekeeper mit Jason Statham

In der Handlung des Films spielt Statham einen Imker, dessen Nachbarin wegen eines Telefon-Scams ihr Geld verliert und daraufhin Suizid begeht. Der Protagonist begibt sich deshalb auf einen gnadenlosen Rachefeldzug gegen das Abzock-Unternehmen. Dabei stellt sich heraus, dass seine Imker-Berufung nur eine Fassade für eine Organisation von ehemaligen Spezial-Agenten und Profi-Killern ist.



Jason Statham könnte David Ayer wieder ins Blockbuster-Kino zurückbringen

Nach seinem Suicide Squad-Debakel drehte Ayer den Action-Fantasy-Mix Bright mit Will Smith für Netflix. Der Blockbuster wurde von der Kritik direkt zerrissen und der Streaming-Dienst hat ein geplantes Sequel letztes Jahr endgültig abgesagt.

Ayers nächster Film war die Genre-Gurke The Tax Collector. Die 18 Prozent Kritiken-Durchschnitt bei Rotten Tomatoes sprechen wieder eine deutliche Sprache, was die Qualität des Streifens angeht. In Deutschland kam er nicht einmal ins Kino.

The Beekeeper wird also zeigen, ob Ayer womöglich nochmal Fuß in Hollywood fassen kann. Mit Jason Statham hat er jetzt wieder überraschende Star-Power an Bord und der Film sieht nach einem derben John Wick-Ersatz mit Franchise-Potenzial aus.

In den USA startet The Beekeeper am 12. Januar 2024 im Kino. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt.

