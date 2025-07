Jason Statham liebt ein 56 Jahre altes Western-Meisterwerk: "Kann diesen Film 100 Mal schauen"

Jason Statham dreht mit Vorliebe Action-Filme, als Zuschauer hat er jedoch auch ein Faible für andere Genres. Vor allem ein legendärer Western-Klassiker hat es ihm angetan.

Hat Jason Statham noch andere Berührungspunkte zum Western-Genre außer den Cowboyhut, den er im 2013er-Thriller Parker trug? Tatsächlich ja, denn der Action-Star ist ein großer Fan von einem der ikonischsten Genre-Klassiker überhaupt: Butch Cassidy und Sundance Kid aus dem Jahr 1969.

Western-Meisterwerk Butch Cassidy und Sundance Kid ist einer von Jason Stathams Lieblingsfilmen

Im Jahr 2008 nannte Statham für den US-Bewertungsaggregator Rotten Tomatoes seine fünf Lieblingsfilme. Unter diesen befindet sich auch besagter Western mit Paul Newman und Robert Redford in den Titelrollen. Statham kommentierte seine Wahl wie folgt:

Ich kann diesen Film hundertmal anschauen und werde nicht müde. Ich finde, die Kombination von Redford und Newman ist großartig. [Beide] sind einfach so gut.



Der Enthusiasmus des Briten für den Film ist absolut nachvollziehbar. Butch Cassidy und Sundance Kid (in Deutschland auch unter dem Titel Zwei Banditen geläufig) gilt als grandios inszenierter Spätwestern, der vielmehr ein Abgesang auf das Genre darstellte und diesem zugleich ein modernes Gewand verpasste.

Dies geschieht auf so eine locker-charmante und unterhaltsame Weise, wie es zuvor noch nicht zu sehen war. Das Zusammenspiel der beiden exzellenten Hauptdarsteller Newman und Redford sowie die zahlreichen unvergesslichen Szenen inklusive des ikonischen Endes machen den Film von Regisseur George Roy Hill zu einem Meisterwerk.

Das schlug sich auch damals schon in Zahlen und Auszeichnungen nieder: Butch Cassidy und Sundance Kid wurde in Nordamerika zum erfolgreichsten Film des Jahres 1969. Bei der darauffolgenden Oscarverleihung erhielt der Western insgesamt vier Trophäen, u. a. auch für den kultigen Original-Song Raindrops Keep Fallin’ on My Head (geschrieben von Burt Bacharach).

Die anderen vier Film-Favoriten von Statham sind übrigens ebenfalls allesamt Klassiker: Der Unbeugsame, Der Clou, Der Pate und Der Mann mit der Todeskralle.



Wo läuft Butch Cassidy und Sundance Kid im Stream?

Wenn ihr jetzt Lust auf eine Sichtung von Butch Cassidy und Sundance Kid bekommen habt, könnt ihr den Western aktuell in der Streaming-Flatrate von Disney+ finden. Alternativ gibt es den Film als Kauf- und Leihoption bei Amazon Prime Video, Apple TV, MagentaTV und im Sky Store.