Einer der besten Filme 2022 kommt schon 2 Monate nach Kinostart zu Disney+: Marvel-Stars kämpfen in Horror-Restaurant ums Überleben

In The Menu wird Sterneküche für zwei Marvel-Stars zur Horror-Erfahrung. Der packende Psycho-Schocker kommt schon bald zu Disney+.

2022 war ein Jahr überraschender Horror-Highlights. Neben Beispielen wie Smile - Siehst Du es auch? gehörte dazu insbesondere The Menu, in dem zwei Marvel-Stars einen verstörenden Abend in einem Horror-Restaurant verbringen. In Kürze landet der Film auf Disney+. Vorsicht, Spoiler!

Auf Disney+: Horror-Restaurant verlangt Marvel-Stars alles ab

Die geheimnisvolle Margot (Anya Taylor-Joy, The New Mutants) begleitet den Vollblut-Foodie Tyler (Nicholas Hoult, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit) dort nämlich in das Sterne-Etablissement des gefeierten Kochs Slowik (Ralph Fiennes). Unter der kleinen Gästegruppe des Abends befinden sich Reiche und Prominente, beispielsweise ein abgehalfterter Schauspieler (John Leguizamo). Doch die folgenden Stunden nehmen für alle eine zunehmend finstere und blutige Wendung.

Die Idee von The Menu ist dabei zwar nicht neu, aber in mehreren Hinsichten grandios umgesetzt. Vor allem Taylor-Joy und Fiennes liefern in ihren Rollen absolute Glanzstücke ab, die Bildsprache von Regisseur Mark Mylod (Succession) und Kameramann Peter Deming (Mulholland Drive) verwandelt den Spießrutenlauf in eine Mischung aus eiskalter Funny Games-Strenge und Chef's Table-Hochglanz.

Wann kommt The Menu zu Disney+?

The Menu kommt am 18. Januar 2023 zu Disney+. Dabei hat der Film in einigen deutschen Städten noch nicht einmal die Leinwand verlassen. Kinostart war der 17. November 2023.

