Jennifer Lawrence und Robert Pattinson treffen in neuem Thriller erstmals (!) aufeinander – und es wird noch besser

Gefährliche Liebschaften erwarten uns in Kürze, wenn Jennifer Lawrence und Robert Pattinson in einem Martin Scorsese-Thriller bis an die Grenzen des Wahnsinns vordringen.

Während Jennifer Lawrence mit der Hunger Games-Reihe in den 2010er Jahren Weltruhm erlangte, startete Robert Pattinson seine internationale Karriere mit den Twilight-Filmen nur wenige Jahre eher. Mittlerweile haben beide Superstars die Jugend-Franchises für erwachsene Erzählungen hinter sich gelassen. Jetzt könnten sie erstmals gemeinsam vor die Kamera treten. Noch dazu in einem Film, der von Martin Scorsese produziert wird.

Stirb doch, Liebling: Jennifer Lawrence und Robert Pattinson drehen für Scorsese wahnsinnigen Thriller

Unter dem Titel Die, My Love wird Jennifer Lawrence nach mother! einmal mehr den Wahnsinn der Mutterschaft ausloten. Wie Deadline berichtet, soll außerdem Robert Pattinson als Co-Star im Gespräch sein, was die zwei Megastars erstmals in einem Film zusammenführen würde.

Paramount Jennifer Lawrence in mother!

Worum geht's? Auf dem Land kämpft eine frisch gebackene Mutter (Jennifer Lawrence) mit ihren Dämonen. Sie will im Familienleben mit Mann (vermutlich Robert Pattinson) und Kind dazugehören, fühlt sich aber gleichzeitig gefangen und könnte das gesamte Haus niederbrennen. Ihr Verhalten wird immer unvorhersehbarer, während Vorstellungen von Mutterschaft, Weiblichkeit, Liebe und Leidenschaft miteinander kollidieren. Zwischen Sexfantasien und Mordgelüsten erreicht ihre postnatale Depression einen Höhepunkt, der sie zunehmend an ihrem Verstand zweifeln lässt.

Dass Regisseurin Lynne Ramsay mit ihren Figuren nicht zimperlich umgeht, bewies sie bereits in ihren vorangegangenen Filmen We Need to Talk About Kevin und A Beautiful Day. Die Filmidee gefiel Martin Scorsese offenbar so gut, dass er als Produzent an Bord kam. Mit Shutter Island hat der Regie-Meister bereits eigene Thriller-Erfahrungen abgeliefert, die an die Grenzen des menschlichen Verstandes führten.

Die, My Love basiert auf der Buchvorlage Stirb doch, Liebling * der argentinischen Autorin Ariana Harwicz.

Wann startet Die, My Love mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson?

Da die Dreharbeiten erst dieses Jahr stattfinden, können wir mit einem Start von Die, My Love frühestens 2025 rechnen. Aller Voraussicht nach kommt der Thriller dann zunächst ins Kino, bevor er auf den heimischen Bildschirmen aufschlägt.



