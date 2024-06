Jessica Alba wird zum Netflix-Rambo: Neuer Film von John Wick-Macher begeistert mit intensiven Kampfszenen

Ab sofort könnt ihr den nächsten Action-Kracher aus dem Hause Netflix streamen. Jessica Alba verwandelt sich darin in eine Kampfmaschine zwischen John Wick und Rambo.

Während der Hype um Im Wasser der Seine langsam abflacht, packt Netflix das nächste Film-Highlight aus, das Action und Spannung in einem nervenaufreibenden Thriller verspricht. Trigger Warning ist der Titel des neuen Krachers, den ihr ab sofort bei dem Streaming-Dienst schauen könnt. Die Hauptrolle spielt Jessica Alba.

Alba hat sich in den vergangenen Jahren rar gemacht. Aus dem Kino der 2000er Jahre ist sie dank Filmen wie Honey, Sin City und Fantastic Four nicht wegzudenken. Zuletzt war sie im Fernsehen mit der Crime-Serie L.A.’s Finest unterwegs, die als Spin-off aus der Bad Boys-Reihe hervorgegangen ist. Jetzt hat sie ihren großen Netflix-Moment.

Trigger Warning bei Netflix: Jessica Alba begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug

In Trigger Warning schlüpft Alba in die Rolle der Elitesoldatin Parker, die nach vielen Jahren in ihre Heimat zurückkehrt. Der Grund ist ein trauriger: der Tod ihres Vaters. Es dauert nicht lange, bis Parker mehrere Ungereimtheiten feststellt, die infrage stellen, ob ihr Vater tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Trigger Warning schauen:

Trigger Warning - Trailer (English) HD

Daraufhin begibt sie sich auf Spurensuche und findet sich bald in einem Netz aus Lügen und Verrat wieder. Besonders Senator Swann (Anthony Michael Hall) ist ihr ein Dorn im Auge. Was die Sache verkompliziert: Einer seiner Söhne, Jesse (Mark Webber), ist Parkers Ex-Freund. Die ganze Familie scheint ihr etwas zu verheimlichen.

Trigger Warning fackelt nicht lange herum. Der 106-minütige Action-Kracher entfesselt Alba als erbarmungslosen Racheengel, der sich ohne Rücksicht auf Verluste durch die Gegend prügelt. Auch wenn die Geschichte keinen Preis in puncto Originalität gewinnt, überzeugt der Film mit einer starken Hauptdarstellerin und reichlich Action.

Oder mit den Worten des Hollywood Reporters :

[Trigger Warning ist] hauptsächlich eine Ausrede für [Jessica] Alba, um ihre beeindruckende körperliche Fitness in einer Reihe intensiver Kampfszenen zu zeigen, die fachmännisch choreografiert sind, sodass man Körper in Bewegung sieht und nicht nur fliegende Gliedmaßen in rasenden Jump Cuts.

Rambo trifft John Wick bei Netflix: Trigger Warning hat eine siebenjährige Reise hinter sich

Der Film geistert schon eine Weile durch Hollywood. Bereits 2016 berichtete Deadline , dass sich die Produktionsfirma Thunder Roads Film die Rechte an dem Drehbuch von John Brancato (The Game) und Josh Olson (A History of Violence) gesichert hat. Schlussendlich sollten jedoch einige Jahre ins Land ziehen, bis das Projekt konkret wurde.

2020 schaltete sich Netflix ein und engagierte die indonesische Regisseurin Mouly Surya, die zuvor mit dem Thriller Marlina – Die Mörderin in vier Akten für Aufsehen gesorgt hatte. Zudem wurde Halley Wegryn Gross (The Last of Us: Part II) an Bord geholt, um das Drehbuch zu überarbeiten, ehe 2021 die erste Klappe fiel.

Seit seiner Ankündigung vor sieben Jahren wird Trigger Warning mit Rambo und John Wick verglichen – eine Veteranin auf Rachefeldzug. Nicht zuletzt ist sogar John Wick-Produzent Basil Iwanyk in die Produktion involviert. Jetzt könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, was wirklich hinter der explosiven Mischung aus zwei der größten Action-Ikonen der Filmgeschichte steckt. Trigger Warning streamt ab sofort bei Netflix.