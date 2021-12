Jetzt auf Amazon Prime: Sci-Fi-Kultfilm fesselt mit knallharter Action, Lachkrämpfen & purer Angst

Manche Sci-Fi-Kracher bieten ein makelloses Rundumpaket. Auf Amazon Prime findet ihr jetzt einen Kultfilm voller Action, brachialem Humor und Alien-Horror.

Amazon Prime ist ein Paradies für Sci-Fi-Fans. Während der Streamingdienst mit der größten Sci-Fi-Serie in die Vollen geht, findet sich in seinem Angebot schon jetzt ein lupenreines Kult-Juwel: Die Sci-Fi-Action Sie leben! ist ein wilder Ritt aus Schießereien, skurrilem Humor und dem Horror einer versklavten Gesellschaft.

Worum geht's in der Sci-Fi-Action They Live auf Amazon Prime?

Das alles bringt der Kultfilm von Horror-Guru John Carpenter in einer wunderbar geradlinigen Story zusammen, die stellenweise an Matrix erinnert. Ein namenloser Landstreicher (Roddy Piper) kommt auf Arbeitssuche nach Los Angeles.

Schaut hier den Trailer zu Sie leben!:

Sie leben! - Trailer (Deutsch)

In der Nähe seiner elenden Arbeitersiedlung findet er eine Sonnenbrille, die ihm die Wahrheit über die brutalen Machtstrukturen seiner Umwelt enthüllt: Grauenerregende Aliens haben unseren Planeten infiltriert, verkleiden sich als Menschen und unterjochen die Erdenbürger mit Konsum, Fernsehen, Arbeit, Sex und brutaler Gewalt.

Mit eben solcher beschließt der Held nun zurückzuschlagen: Unterstützt durch den Malocher-Kollegen Frank (Keith David), Senderchefin Holly (Meg Foster) und eine gut gefüllte Schrotflinte macht er sich daran, den hässlichen Invasoren das Handwerk zu legen.

Action, Sci-Fi, Horror und Humor: Sie leben! auf Amazon Prime unterhält ohne Pause

Trotz all seiner wunderbaren Ideen war die Kritik dem Film bei Kinostart ungnädig gestimmt. Erst über die letzten 33 Jahre baute sich um den endlos unterhaltsamen Film eine Kultgemeinschaft auf. Und das nicht ohne Grund.

© Senator Filmverleih Gmbh Nimmt Aliens aufs Korn: Der Held von Sie leben!

Sie leben! ist ein Cocktail aus Sci-Fi-Action, Trash-Parodie und Sozialkritik, der einfach nicht langweilig wird. Die Ballereien mit ikonischen Pointen à la Schwarzenegger ("Ich kaue Kaugummi und tret' ein paar Leuten in den Arsch. Ich hab nur leider kein Kaugummi!") werden von einem Look gerahmt, der mit seinen grotesken außerirdischen Fratzen an die Alien-B-Movies der 50er und 60er erinnert.

Aber während die Zuschauer:innen sich an dem Mix und Spaß und Action satt sehen, bohrt Sie leben! ihnen mit dem gnadenlosen Blick auf Armut und Ungleichheit den Horror-Stachel ins Fleisch. Ehrliche Arbeiter:innen werden mit TV und Kommerz gefügig und schläfrig gemacht, bis sie keine Fragen mehr stellen.

Auch wenn Sie leben! alles andere als subtil daherkommt, ist der wahre Kern seiner Gesellschaftskritik doch kaum zu bezweifeln. Also: Amazon Prime an und Sonnenbrille aufsetzen.

Wie gefällt euch Sie leben?