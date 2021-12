Richtig harte Sci-Fi-Action mit Vin Diesel bei Amazon Prime: Alle 71 neuen Filme und Serien der Woche

Amazon Prime versorgt uns pünktlich zum Wochenende mit zahlreichen neuen Filmen und Serien. Mit dabei sind zwei starke Rache-Epen und ein Sci-Fi-Actioner mit Vin Diesel in der Hauptrolle.

Zum Start in den letzten Monat des Jahres hat Amazon Prime sein Streaming-Angebot nochmal aufgestockt. Zahlreiche neue Filme und Serien sind in den vergangenen Tagen eingetroffen. Wir haben euch ein paar Highlights herausgepickt. Weiter unten im Artikel findet ihr die große Übersicht mit allen Neustarts.

Neu bei Amazon Prime: Harte Sci-Fi-Action mit Vin Diesel

Ob wir jemals einen weiteren Riddick-Film mit Vin Diesel in der Hauptrolle sehen werden, ist ungewiss. Auf Amazon Prime streamt dafür aktuell der dritte Teil der Reihe *, der nach dem Blockbuster-Bombast des Vorgängers sich wieder an der grimmigen Stimmung des ersten Teils orientiert und für harte Science-Fiction-Action sorgt.

Neu bei Amazon Prime: Steve McQueens tödliche Witwen

Nach seinem Oscar-Erfolg 12 Years a Slave drehte Regisseur Steve McQueen einen düsteren Heist-Thriller, der leider keine große Aufmerksamkeit erhielt. Widows * ist eine einnehmende Filmerfahrung. Großartig wird hier die Spannung aufgebaut und man kann sich nie sicher sein, was als Nächstes passiert.

Widows - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Amazon Prime: Zwei exzellente Rachefilme

Nur wenige Filmschaffende beherrschen das Rachekino so gut wie Chan-wook Park, der mit Oldboy einen der besten Filme des Genres abgeliefert hat. Die Reise in den Abgrund der menschlichen Seele ist jedoch nicht die einzige ihrer Art in seinem Schaffen. Auch Sympathy for Mr. Vengeance * und Lady Vengeance * sind einen Blick wert.

Neue Filme auf Amazon Prime diese Woche

Neue Serien auf Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Serienstarts im Dezember 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Ob Serien-Rückkehrer wie The Witcher und Cobra Kai, das Finale des Sci-Fi-Epos The Expanse, das heißerwartete Sex and the City-Revival oder die neue Star Wars-Serie über Boba Fett: Wir stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

