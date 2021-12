Der neue Matrix 4-Trailer mit Keanu Reeves verrät den Agent Smith-Nachfolger

Matrix Resurrections kündigt sich mit einem neuen, actiongeladenen Trailer an und gibt uns endlich einen eindeutigen Hinweis, wer den nächsten Agent Smith in der Sci-Fi-Fortsetzung spielt.

In weniger als drei Wochen startet Matrix Resurrections endlich in den Kinos. Aus diesem Anlass hat Warner Bros. einen neuen, langen Trailer veröffentlicht, der uns einige spannende Einblicke in die Sci-Fi-Fortsetzung mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss gewährt. Dabei wird auch der Agent Smith-Nachfolger enthüllt.

Dass Hugo Weaving, der den großen Bösewicht der Matrix-Reihe in den ersten drei Teilen verkörperte, nicht zurückkehren wird, steht schon eine ganze Weile fest. Offiziell bestätigt wurde ein Nachfolger nie. Der neue Trailer rückt dafür den aus der Netflix-Serie Mindhunter bekannten Jonathan Groff als neuen Agent Smith ins Bild.

Hier könnt ihr den neuen Matrix Resurrections-Trailer schauen:

Matrix Resurrections - Trailer 2 (Deutsch) HD

Genauso wie Weaving in den ersten drei Filmen sehen wir Groff, wie er mit gehässiger Mine die Worte "Mr. Anderson" durch den Regen schreit. Ein ikonischer Moment, den Matrix Resurrections direkt aus den Vorgängern zitiert. Es ist nicht der Einzige: Auch darüber hinaus betont der jüngste Trailer die Parallelen zur ursprünglichen Trilogie.

Matrix Resurrections startet am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos. Dann werden wir erfahren, wie der neue Film genau mit den alten zusammenhängt.

