Jetzt bei Amazon Prime: Außergewöhnlicher Fantasy-Film, der euch das Ende einer abgesetzten Serie verrät

Amazon Prime bietet euch aktuell nicht nur die Chance, einen außergewöhnlichen Fantasy-Film im Abo zu sehen, sondern mit diesem auch eine Serie zu vervollständigen, die kein Ende erhalten wird.

Vor kurzem hat Amazon Prime einen starken Fantasy-Film ins Streaming-Abo aufgenommen: Die Frau des Zeitreisenden gab Zeitsprüngen im Jahr 2009 einen sehenswerten neuen Dreh. Außerdem können hier enttäuschte Serien-Fans eine Lücke füllen, die vor Kurzem die Neu-Adaption The Time Traveler's Wife gerissen hat.

Die Frau des Zeitreisenden verändert bei Amazon eure Fantasy-Perspektive

Nach der Buchvorlage Die Frau des Zeitreisenden * von Audrey Niffenegger erzählt der nun zu Amazon gestoßene Fantasy-Film von Robert Schwentke vor allem eine Liebesgeschichte: Clare (Rachel McAdams) und Henry (Eric Bana) werden vom Schicksal zusammengeführt ... aber immer wieder auch auseinandergerissen. Denn Henry hat eine "Begabung", die er nicht kontrollieren kann: Er springt durch die Zeit. Manchmal bleibt er Tage und Wochen in einer Zeit, dann wieder löst er sich in Clares Gegenwart schon nach Minuten in Luft auf.



Warner Die Frau des Zeitreisenden (2009)

Der spannende Ansatz, den Die Frau des Zeitreisenden als Fantasy-Experiment verfolgt: Es steht nicht (wie in so vielen anderen Filmen) Henrys Zeitreise-Abenteuer im Mittelpunkt, sondern Clares Perspektive auf die Beziehung, die durch seine ständigen Abwesenheiten und changierenden Alters-Stufen auf die Probe gestellt wird. Henrys genetische Zeit-Krankheit führt zu witzigen Situationen, wie der "ersten Begegnung" der zwei, in der Clare ihn längst kennt, aber auch zu dramatischen Unfällen, wenn er nackt ins Nirgendwo transportiert wird.

Wie der Film diese Zeitreisen nutzt, um seine ergreifende Romanze mithilfe der Würze von Fantasy-Elementen zu erzählen, solltet ihr bei Amazon unbedingt miterleben. Auch, weil hier nebenbei Themen wie Vorherbestimmung und freier Wille auf faszinierende Weise verhandelt werden.

Amazon hat das Fantasy-Trostpflaster für enttäuschte Serien-Fans

Letztes Jahr wurde Audrey Niffeneggers Roman mit Theo James (Die Bestimmung - Divergent) und Rose Leslie (Game of Thrones) in den Hauptrollen neu verfilmt – diesmal als HBO Max-Serie The Time Traveler's Wife von Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who). Das vielversprechende Projekt fand allerdings ein jähes Ende nach Staffel 1, wobei die Erzählung unvollendet blieb.

HBO Max The Time Traveler's Wife - die (halbe) Serien-Version von Die Frau des Zeitreisenden

Petitionen, die Fantasy-Serie doch noch zu retten oder bei einem anderen Sender weiterführen zu lassen, blieben seitdem erfolglos. Doch Amazon bietet durch die Film-Version im eigenen Streaming-Katalog nun zumindest (für Bücher-Muffel) einen einfachen Weg trotzdem zu erfahren, wie Henrys und Clares Geschichte endet.



Podcast für Serien-Fans: 13 Fantasy-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

Für die kommenden Monate stehen bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. mehrere spannende Fantasy-Serien in den Startlöchern. Ob Geister-Detektive, deutsche Mythen mit schurkischen Helden oder die Anime-Realserien zu One Piece und Avatar: Wir stellen euch die kommenden 13 Highlights vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der 3. Staffel The Witcher kehrt auch das Engel-Teufel-Duo von Good Omens nach vier Jahren für eine 2. Staffel in den Stream zurück. Außerdem könnt ihr ein paar vielversprechende Fantasy-Serien entdecken, von denen ihr bis jetzt garantiert noch nichts gehört habt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.