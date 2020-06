Jetzt bei Amazon für 99 Cent: Zombieland 2, Gemini Man, Doctor Sleeps Erwachen und mehr

Für 99 Cent könnt ihr gerade brandaktuelle Filme bei Amazon Prime Video leihen. Hier kommt ihr zur Aktion. Im Angebot ist ein Actionfilm mit Will Smith und Zombieland 2.

Alle paar Wochen ist Schlussverkauf bei Amazon Prime Video. Dann gibt es für drei Tage einige Filmhighlights zu günstigeren Preisen zu leihen. Dieses Wochenende im Angebot sind unter anderem Gemini Man, die Shining-Fortsetzung Doctor Sleeps Erwachen und Zombieland 2, die letztes Jahr in den Kinos liefen.

Die Aktion gilt ab sofort bis Sonntag. Ihr könnt aber die Filme, die ihr im Zeitfenster der Aktion leiht, 30 Tage schauen. Wenn ihr den Film begonnen, quasi angebrochen habt, verfällt er aber nach 48 Stunden.



Die Highlights der 99 Cent-Aktion bei Amazon

Welche Filme interessieren euch?