Jetzt bei Amazon: Horror-Meister liefert seinen besten Film seit über 20 Jahren ab

Bei Amazon Prime ist vor ein paar Tagen der nicht zu unterschätzende Horror-Film Dark Glasses eingetroffen. Er markiert die Rückkehr von Giallo-König Dario Argento.

Dario Argento hat sich seinen Platz in der Filmgeschichte fraglos verdient. Der Horror von Suspiria, Profondo Rosso und Terror in der Oper ist für viele Genrefans unübertroffen. Dennoch war von dem Meister in den vergangenen Jahren kaum noch etwas zu hören. Der Grund dafür: ein überaus enttäuschendes Spätwerk.



Mit schwachen Horror-Beiträgen wie Giallo und Dario Argentos Dracula hat sich Argento fast in die Bedeutungslosigkeit katapultiert. Letztes Jahr bewies er jedoch, dass er als Regisseur längst nicht am Ende seiner Kräfte angekommen ist und begeisterte auf der Berlinale mit dem unheimlichen Dark Glasses – Blinde Angst.

Jetzt bei Amazon Prime: Horror-Meister Dario Argento meldet sich mit Dark Glasses zurück

Die Geschichte beginnt in den sommerlichen Straßen von Rom. Niemand ahnt etwas Böses, doch dann springt ein Serienmörder aus dem Schatten und erwürgt eine Prostituierte mit einer Cello-Saite. Es soll nicht der einzige Mord mit dieser Tatwaffe bleiben. Schon bald steht auch Diana (Ilenia Pastorelli) auf seiner Liste.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dark Glasses schauen:

Dark Glasses - Trailer (Deutsch) HD

Diana kann dem Tod durch den Killer gerade so entkommen, muss den Preis dafür jedoch mit ihrem Augenlicht bezahlen. Bewegte sich Argento bis an diesen Punkt in vertrauten Gewässern, wird es nun richtig spannend: Dark Glasses ist nicht nur ein Best-of seines Horror-Schaffens, sondern auch ein unerwartet einfühlsamer Film.

Zum Weiterlesen: Unser Bericht zu Dark Glasses von der Berlinale 2022

Argento verwebt das nervenaufreibende Grauen – inklusive Überlebenskampf in einem Gewässer voller todringender Schlangen – mit den alltäglichen Herausforderungen, die Diana meistern muss. Zudem berührt die Beziehung, die sie zu dem Waisenjungen Chin (Xinyu Zhang) aufbaut. In ihrer Einsamkeit sind die beiden vereint.

Was Dark Glasses außerdem sehenswert macht, ist die Atmosphäre. Aufgrund einer Sonnenfinsternis sind Roms Straßen menschenleer. Alles fühlt sich wie ein beunruhigender Tagtraum an, aus dem es kein Erwachen gibt. Hier glaubt einem niemand, dass ein Serienkiller mit einer Cello-Saite unterwegs ist.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.