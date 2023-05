Jetzt bei Amazon Prime: Abgefahrener Fantasy-Horror, in dem eine Superheldin aus der Psychiatrie ausbricht und sich mit einer Stripperin verbündet

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr Mona Lisa and the Blood Moon streamen. Der Mix aus Fantasy, Horror und Superhelden-Film fühlt sich wie ein seltsamer und betörender Traum an.

Mit dem schrägen Sci-Fi-Kannibalen-Trip The Bad Batch bei Netflix haben wir euch erst vor kurzem einen Film von Ana Lily Amirpour empfohlen. Jetzt gibt es im Amazon Prime-Abo direkt den nächsten Geheimtipp der Regisseurin.

Bei dem Streaming-Dienst könnt ihr aktuell die nachtschwärmerische Perle Mona Lisa and the Blood Moon schauen. Darin werden moderne Superhelden-Film-Elemente mit nostalgischen Fantasy-Erinnerungen zu einem wieder einmal audiovisuellen Erlebnis zusammengesetzt.

Mona Lisa and the Blood fühlt sich bei Amazon Prime wie ein langer seltsamer Traum an

In der Handlung von Amirpours drittem Spielfilm besitzt die in einer psychiatrischen Anstalt untergebrachte Hauptfigur Mona Lisa Lee (Jeon Jong-seo) übernatürliche Kräfte. Eines Tages bricht sie von dort aus und treibt durch ein nächtliches New Orleans.

Hier freundet sie sich unter anderem mit der toughen Stripperin Bonnie (Kate Hudson) und ihrem 10-jährigen Sohn Charlie (Evan Whitten) an, trifft auf den skurrilen Drogendealer Fuzz (Ed Skrein) und wird von dem Polizisten Harold (Craig Robinson) gejagt.

Besonders die erste Hälfte wirkt so, als wäre dieser Film eine nie endende Nacht-Odyssee. Für ihr Werk wurde die Regisseurin von Fantasy-Streifen ihrer Jugend aus den 80ern und 90ern inspiriert und genau so fühlt sich Mona Lisa and the Blood Moon auch an.

Ähnlich wie bei A Girl Walks Home Alone At Night und The Bad Batch setzt Amirpour hier wieder auf starke, hypnotische Bilder und einen Soundtrack, der Techno-Beats mit Metal-Klängen abwechselt. Dabei entfaltet sich der Film als wilder Genre-Mix, in dem sich nie voraussehen lässt, welche Richtung die Story als nächstes einschlägt.

Am besten lässt sich Mona Lisa and the Blood Moon als traumähnlicher Trip genießen, der einen mit auf die Reise durch die Nacht nimmt.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.