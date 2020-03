Jetzt bei Amazon Prime: Alle 29  neuen Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime beginnt die Säuberung. In dieser Woche stehen u.a. die ersten beiden Teile der Horrorreihe The Purge auf dem Programm des Streaming-Anbieters.

Inzwischen hat The Purge - Die Säuberung einen gewissen Kultstatus erreicht. Die Horrorreihe um die titelgebende Horrornacht, in der jegliche schaurige Verbrechen erlaubt sind, bringt es aktuell auf vier Kinofilme und eine Fernsehserie. Ein weiterer Leinwandableger soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Bei Amazon Prime könnt ihr euch ab dieser Woche die ersten beiden Teile der Purge-Reihe ansehen. Die derzeit zwei Staffeln umfassende TV-Adaption aus dem Hause USA Network steht übrigens auch beim Streaminganbieter zur Verfügung, der hierzulande für die Veröffentlichung verantwortlich zeichnet.

Für Filmfreude der etwas erheiternden Art könnte euch womöglich der derbe Animationsstreifen Sausage Party zusagen, der u.a. Sex zwischen Würstchen und Brot bereithält, oder auch Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit mit Keanu Reeves. Die kultige Komödie erhält mit Bill & Ted Face the Music noch in diesem Jahr eine zweite Fortsetzung.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Brewster Place - Staffel 1



ab sofort: Bionik Revolution - Die besten Ideen der Natur - Staffel 1



ab sofort: Fluch des Falken - Staffel 1



Alle neuen Shows bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Duncan Sheik: On Stage At World Cafe Live



