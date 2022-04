Jetzt bei Amazon Prime: Bildgewaltiges 4-Stunden-Epos mit einer der größten Filmszenen aller Zeiten

Seit ein paar Tagen befindet sich der knapp vierstündige Monumentalfilm Ben Hur im Streaming-Angebot von Amazon Prime. Hier könnt ihr eine großen Klassiker der Filmgeschichte nachholen.

Wenn es um die größten Epen der Filmgeschichte geht, ist William Wyler ein Name, den man nicht ignorieren kann. Egal ob Western (Weites Land), Musical (Funny Girl) oder Familiensaga (Die besten Jahre unseres Lebens): Wyler hat Filme geschaffen, die jeden zur Verfügung stehenden Zentimeter auf der Leinwand füllen.

Sein einflussreichstes Werk ist der Monumentalfilm Ben Hur aus dem Jahr 1959, der mit elf Oscars ausgezeichnet wurde, darunter Bester Film und Beste Regie. Nur zwei andere Filme können das von sich behaupten – und die sind nicht weniger episch in ihrer Gestaltung: Titanic und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs.

William Wylers monumentaler Ben Hur mit Charlton Heston erobert Amazon Prime

Charlton Heston schlüpft in Ben Hur in die Rolle des jüdischen Fürsten und Kaufmanns, der dem Film seinen Namen verleiht: Judah Ben-Hur. Dieser lebt zur Zeit von Jesus Christus in Jerusalem und trifft eines Tages wieder auf seinen alten Freund Messala (Stephen Boyd). Der römische Tribun ist zum neuen Stadthalter aufgestiegen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ben Hur schauen:

Ben Hur - Trailer (English)

Trotz ihrer Freundschaft ist klar, dass die beiden Männer auf verschieden Seiten stehen und ihre politischen Ansichten nicht mehr teilen. Brenzlig wird die Situation, als bei der Willkommensparade ein Dachschindel von Judahs Haus auf Messala fällt. Dieser wertet den Unfall als Attentat und schickt seinen Freund als Sklave auf ein Galeerenschiff.

Nachfolgend erzählt Ben Hur eine bildgewaltige Rachegeschichte, die mit einer der größten Filmszenen aller Zeiten aufwartet. Es handelt sich um das große Wagenrennen. Es ist ein Moment voller Geschwindigkeit und Härte. Atemberaubend inszeniert Wyler die wuchtige Action und demonstriert sein ganzes sein Können als Regisseur.

