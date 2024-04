Jetzt bei Amazon Prime: Das Finale einer ikonischen Horror-Reihe mit 13 Teilen, über das Fans sich immer noch streiten

Manche Filmreihen können Fans über Jahrzehnte und Generationen hinweg begeistern. Umso schwerer ist es, all diese Fans beim Finale zufriedenzustellen – im Zweifelsfall sät man dabei eine ganze Menge Streit.

„Schuster, bleib bei deinen Leisten“, lässt sich bei Filmen auch übersetzen in „Horror, bleib bei deinen Monstern“. Schließlich sind gerade Horror-Reihen oft vor allem an ihre Schreckgestalten als Identifikationsfiguren gebunden. Deren Schicksal und Darstellung in jedem neuen Teil bestimmt dann oft, wie der Film ankommt.

Das ist umso mehr eine Herausforderung für Filmemacher:innen, wenn das große Finale einer wahrlich ikonischen Reihe ins Haus steht. Da kann das Endergebnis schon einmal ganz schön umstritten ausfallen. So lief es auch für den jetzt auf Amazon Prime im Stream gestarteten Halloween Ends, der die Geschichte mit Jamie Lee Curtis und ihrem Film-Nemesis Michael Myers abschließen sollte.

Im Horror-Film Halloween Ends erfährt Kleinstadt Haddonfield eine neue Art der Heimsuchung

Vier Jahre lang hat niemand auch nur eine Spur von Michael Myers zu Gesicht bekommen. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) hat sich in ihre Erinnerungen und Gedankenwelt zurückgezogen und arbeitet an ihren Memoiren, um Myers’ Geist endlich aus ihrem Unterbewusstsein zu verbannen. Dafür ist sie zu ihrer Enkelin Allyson (Andi Matichak) gezogen.

Universal Pictures Jamie Lee Curtis in Halloween Ends

Doch wo Myers fehlt, schafft sich Haddonfield ein neues Monster. Corey (Rohan Campbell) ist zum Prügelknaben der Stadt geworden, seit (ebenfalls vor vier Jahren) sein Schützling beim Babysitten ums Leben kam. Einen Mörder rufen ihn die anderen, ein Monster, einen Psycho. Und merken nicht, auf welchen gefährlichen Pfad sie den jungen Mann damit drängen.



Auch Laurie macht sich Sorgen wegen Corey, denn Allyson hat sich in ihn verguckt. Und während die ihn durch eine rosarote Brille sieht, erkennt Laurie in ihm beunruhigende Vorzeichen. Was, wenn das Böse Haddonfield immer noch nicht verlassen hat?

Halloween Ends trifft als 13. Film der Reihe Entscheidungen, die Fans bis heute spalten

Als letzter Teil einer traditionsreichen, viel gefeierten, ganze 13 Teile umspannenden Klassikerreihe wie Halloween hatte es Halloween Ends ohnehin nie leicht. Ab einem gewissen Punkt kann man es den Fans nicht mehr Recht machen. Doch bei aller Toleranz geht dieses Finale einige Wege, die die Fangemeinde spalteten.

Dazu zählt vor allem der Umgang mit Michael Myers, der an und für sich gerade im großen Franchise-Spiel auch als kluge Entscheidung gesehen werden könnte – aber eben auch ganz schön kontrovers ausfiel. Wer auf Plattformen wie Rotten Tomatoes nach einem einheitlichen Echo sucht, wird sich schwer tun. Ein Schlagwort ist jedoch präsent: „enttäuschend“.

Universal Pictures Michael Myers in Halloween Ends

Reaktionen rangieren frei zwischen „vor den Kopf gestoßen“ und „durchaus angetan“, Beschreibungen zwischen „das akzeptiere ich nicht“ und „sehr erfrischend“. Am Ende läuft es also auf die persönliche Erfahrung und emotionale Bindung an die Halloween-Reihe hinaus.

Wie Halloween Ends euch am Ende zurücklässt, müsst ihr also selbst entscheiden – was ihr ab dem 29. April 2024 im Streaming-Abo bei Amazon Prime könnt.

