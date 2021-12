Jetzt bei Amazon Prime: Einer der besten Filme 2019, den kaum jemand gesehen hat

Seit ein paar Tagen befindet sich auf Amazon die wundervolle Tragikomödie The Farewell. Falls ihr den Film vor zwei Jahren im Kino verpasst habt, könnt ihr ihn jetzt nachholen.

2019 war ein Jahr der großen Blockbuster. Zwischen dem Abschluss der Skywalker-Saga und dem Finale der ersten drei Phasen des Marvel Cinematic Universe gab es jedoch auch einige eindrucksvolle Independent-Filme zu entdecken. Einer der schönsten Entdeckungen war die Tragikomödie The Farewell von Regisseurin Lulu Wang.

Wang hatte zuvor bereits diverse Projekte umgesetzt, vor allem im Kurzfilmbereich. Ihr Langfilmdebüt, Posthumous, stammt aus dem Jahr 2014. The Farewell markiert ihren großen Durchbruch und wartet mit einer großartigen Darbietung von Awkwafina auf, die zuletzt in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zu sehen war.

The Farewell bei Amazon Prime: Oma stirbt, aber bitte sagt ihr nichts

In The Farewell schlüpft Awkwafina in die Rolle von Billi Wang, einer erfolglosen Schriftstellerin in New York. Als sie von ihren Eltern erfährt, dass ihre Großmutter Nai Nai (Shuzhen Zhao) an Lungenkrebs leidet und nur noch wenige Monate zu leben hat, begibt sie sich auf den Weg nach China, wo ihre Familie ursprünglich herstammt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Farewell schauen:

The Farewell - Trailer (Deutsch) HD

Die Sache ist: Niemand in Billis Familie besitzt den Mut, Nai Nai über ihren Gesundheitszustand aufzuklären. Stattdessen wird ein großes Familientreffen mit strahlenden Gesichtern und guter Laune inszeniert. Gerade Billie fällt es schwer, die Maskerade aufrecht zu erhalten. Zu groß ist der Schmerz des baldigen Abschieds.

The Farewell auf Amazon Prime ist traurig, witzig und zutiefst berührend

The Farewell basiert zum Teil auf Erfahrungen aus Wangs eigenem Leben und nähert sich mit sehr viel Feingefühl der kniffligen Situation von Billis Familie an. Einerseits gibt es Steilvorlage für Situationskomik, wenn die Figuren versuchen, fröhlich zusammenzukommen, ohne den Grund ihres Zusammenkommens zu offenbaren.

Auf der anderen Seite verbergen sich in The Farewell viele zerreißende Szenen, in denen nicht einmal Humor über die Tragik der Geschichte hinwegtäuschen kann. Die meiste Zeit balanciert Wang ihren Film ausgesprochen gut auf dem schmalen Grat zwischen den beiden Extremen und schafft Momente voller Einsicht für das Innenleben der Figuren.

Awkwafina, die sich durch ihre Rollen in Jumanji: The Next Level, Crazy Rich und Ocean's 8 in Hollywood als Sidekick etabliert hat, glänzt hier in ihrer ersten großen Hauptrolle. Trotz der traurigen Töne lässt sie viel von ihrem komödiantischen Talent in den Film einfließen und liefert eine berührende und sehr lebendige Performance ab.

